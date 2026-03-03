SSV Jeddeloh II verzichtet auf Antrag für die 3. Liga Sportlicher Erfolg trifft auf strukturelle Grenzen – Verein setzt auf nachhaltige Entwicklung von red · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der SSV Jeddeloh II hat trotz einer außergewöhnlich erfolgreichen Saison entschieden, keinen Antrag auf eine Lizenz für die 3. Liga zu stellen. Der Regionalligist reagiert damit auf zuletzt vermehrt aufkommende Spekulationen über einen möglichen Aufstiegsschritt und bezieht klar Stellung.

Der sportliche Verlauf der bisherigen Spielzeit hatte die Diskussionen befeuert. Mit konstant starken Leistungen, einem emotionalen Derbysieg zum Auftakt, einem deutlichen 7:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli und einem viel beachteten Pokalabend gegen den VfL Osnabrück hat sich die Mannschaft weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit erarbeitet. Intern wie extern wird die Entwicklung als außergewöhnlich wahrgenommen. Gleichzeitig verweist der Verein auf strukturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die einen Schritt in die 3. Liga aktuell nicht zulassen. Insbesondere die Folgen des Brandes der Sporthalle und wichtiger Nebengebäude vor rund anderthalb Jahren sowie der schleppende Wiederaufbau hätten die Infrastruktur nachhaltig beeinträchtigt. Zudem erfüllt die heimische Arena die umfangreichen Anforderungen der 3. Liga nicht. Ein dauerhafter Umzug in ein fremdes Stadion wäre organisatorisch und wirtschaftlich kaum darstellbar.

Auch die finanziellen Risiken spielen eine entscheidende Rolle. Bereits das Einreichen eines Lizenzantrags bedeutet einen erheblichen personellen, zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand. Für einen Dorfverein wie den SSV Jeddeloh II wäre ein solches Vorhaben mit schwer kalkulierbaren Belastungen verbunden. Der Klub betont, die Entscheidung sei kein Ausdruck fehlenden sportlichen Ehrgeizes, sondern verantwortungsbewusste Vereinsführung. Gleichzeitig verfolgt Jeddeloh ambitionierte Ziele innerhalb realistischer Grenzen. Der Verein hat sich der Initiative „Meister müssen aufsteigen“ angeschlossen und strebt perspektivisch eine mögliche viergleisige Regionalliga an. Das diskutierte Vierligen-Modell mit der sogenannten Kompass-Lösung wird als tragfähiger Entwicklungsschritt bewertet.