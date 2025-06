SSV Jeddeloh II verpflichtet Torhüter Moritz Onken

Der SSV Jeddeloh II hat seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison weiter vorangetrieben und Torwart Moritz Onken verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten BSV Kickers Emden an den Küstenkanal und erhält einen Einjahresvertrag.

Onken wurde im Nachwuchsbereich des JFV Nordwest ausgebildet und stand auch zeitweise beim SV Werder Bremen unter Vertrag. In der vergangenen Saison gehörte er zum Regionalliga-Kader der Kickers und machte insbesondere im Niedersachsenpokal auf sich aufmerksam: Beim Duell mit dem VfB Oldenburg avancierte er im Elfmeterschießen zum Matchwinner.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht in Onken eine sinnvolle Ergänzung des Torwartteams: „Mit Moritz gewinnen wir einen jungen, ambitionierten Keeper, der sehr gut zu unserer Philosophie passt und aus der Region stammt. Er wird die Konkurrenz um die Nummer eins weiter erhöhen.“ Blancke kündigte einen offenen Dreikampf um die Torhüterposition an: „Jeder unserer Torhüter bekommt die Chance, sich in der Vorbereitung zu beweisen.“