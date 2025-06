SSV Jeddeloh II verpflichtet Keita Taguchi

Der SSV Jeddeloh II hat seine Mittelfeldzentrale für die kommende Regionalliga-Saison mit Keita Taguchi verstärkt. Der 26-Jährige wechselt vom Oberligisten TVD Velbert nach Niedersachsen und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Taguchi absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 33 Oberliga-Partien und erzielte dabei neun Treffer – eine bemerkenswerte Bilanz für einen zentralen Mittelfeldspieler.

Der in Japan geborene Taguchi wurde an der Aomori Gakuin University ausgebildet und wagte 2020 den Schritt nach Deutschland. In Velbert entwickelte er sich zu einem torgefährlichen und laufstarken Mittelfeldakteur. Auch im Probetraining beim SSV wusste er zu überzeugen, woraufhin der Verein die Verpflichtung perfekt machte.

„Keita bringt viel Spielintelligenz und Torgefahr aus dem Mittelfeld mit“, erklärt Sportleiter Olaf Blancke. „Wir sind überzeugt, dass er unser Zentrum mit seinem hohen Laufpensum bereichern wird und freuen uns, dass er sich für Jeddeloh entschieden hat.“