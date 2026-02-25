SSV Jeddeloh II verlängert mit Hugo Brandes

Eigengewächs Hugo Brandes entwickelt sich zur festen Größe im Regionalliga-Kader – Foto: SSV Jeddeloh II

Der SSV Jeddeloh II setzt weiter auf Kontinuität und regionale Nachwuchsförderung. Mittelfeldspieler Hugo Brandes hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Damit bindet der Regionalligist ein weiteres Eigengewächs langfristig an den Verein.

Brandes stammt aus dem Nachwuchs des JFV Edewecht und schaffte vor zwei Jahren den Sprung aus der A-Jugend in den Herrenbereich. Inzwischen kommt der junge Mittelfeldspieler auf mehr als 30 Einsätze in der Regionalliga Nord. In der laufenden Saison stand er bereits zweimal in der Startelf und hat sich als verlässliche Option im zentralen Mittelfeld etabliert.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht in der Verlängerung ein klares Signal: „Hugo hat gezeigt, dass er das Niveau in der Regionalliga gehen kann. Gleichzeitig ist seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen. Wir freuen uns, dass er seinen Weg weiter bei uns sieht.“ Auch Manager Sport Florian Bönsch betont die positive Entwicklung des Spielers. Brandes habe sich in den vergangenen beiden Jahren kontinuierlich gesteigert und arbeite täglich an seiner Weiterentwicklung.