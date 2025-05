SSV Jeddeloh II sichert mit Remis den Klassenerhalt

Mit einem 0:0 gegen den SV Todesfelde hat der SSV Jeddeloh II am letzten Spieltag der Regionalliga-Saison den entscheidenden Punkt für den Klassenerhalt geholt. Vor 675 Zuschauern am Küstenkanal reichte eine kämpferische, wenn auch spielerisch überschaubare Vorstellung, um das Ziel zu erreichen. Im Anschluss verabschiedete der Klub mit Felix Bohe und Bastian Schaffer zwei langjährige Führungsspieler.

Die Partie gegen Todesfelde war von Beginn an von Nervosität geprägt. Zwar erspielte sich die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann in der Anfangsphase kleinere Chancen durch Tim Janßen (8.) und Bastian Schaffer (12.), doch der Druck der Ausgangslage machte sich bald bemerkbar. Nach der besten Möglichkeit durch Ebrima John Jobe in der 20. Minute verlor das Spiel zunehmend an Struktur und blieb bis zur Pause ohne nennenswerte Höhepunkte.

In der Halbzeit reagierte Lindemann mit einem Doppelwechsel. Michel Hahn und Allah Aid Hamid kamen neu ins Spiel, doch auch im zweiten Durchgang tat sich die Mannschaft schwer, Torgefahr zu entwickeln. Erst in der 68. und 69. Minute wurde es durch Tom Kanowski und Kasra Ghawilu kurzzeitig gefährlich. Die Gäste aus Schleswig-Holstein beschränkten sich über weite Strecken auf die Defensivarbeit und blieben offensiv lediglich bei Standards präsent.