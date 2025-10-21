SSV Jeddeloh II setzt Auswärtsserie in Emden fort

Der SSV Jeddeloh II hat am 13. Spieltag der Regionalliga Nord den nächsten Auswärtssieg gefeiert. Beim BSV Kickers Emden gewann die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann mit 3:1 (2:1) und bleibt damit weiter auf Kurs in der oberen Tabellenregion. Entscheidend war eine frühe Rote Karte gegen Emdens Michael Igwe, die der SSV in eine schnelle Führung ummünzen konnte.

Vor 1650 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion hatte das Spiel kaum begonnen, als es die erste spielentscheidende Szene gab: Nach einem Foul an Tim Janßen als letzter Mann zeigte Schiedsrichter Alexander Roj dem Emder Verteidiger Igwe bereits in der fünften Minute die Rote Karte – eine strittige, aber vertretbare Entscheidung. Nur fünf Minuten später brachte Moritz Brinkmann die Gäste mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz in Führung (10.).

Die dezimierten Gastgeber versuchten über Standards zu antworten, wurden aber kaum gefährlich. Jeddeloh kontrollierte das Spiel, ohne spielerisch zu glänzen. Erst in der 40. Minute kombinierten sich die Gäste sehenswert zum zweiten Treffer: Max Wegner leitete ein, Brinkmann flankte, und Tom Gaida vollendete aus kurzer Distanz zum 2:0. Kurz vor der Pause kam Emden nach einer Ecke noch einmal zurück – David Schiller traf per Kopf zum 1:2 (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel blieb Jeddeloh dominant. Gaida (47.) und Janßen (49.) vergaben gute Chancen, ehe Wegner in der 52. Minute mit seinem dritten Saisontor zum 3:1 traf. Janßen hatte über rechts vorbereitet, Wegner musste nur noch einschieben. In der Folge blieben weitere klare Chancen durch Brinkmann und Gaida ungenutzt – Emden-Keeper Norman Quindt verhinderte eine höhere Niederlage.

Kickers Emden kam in der zweiten Hälfte kaum noch zu zwingenden Abschlüssen. Lediglich eine Unachtsamkeit nutzte Theo Schröder beinahe zum Anschluss, verzog aber freistehend (81.). Danach verteidigte der SSV konsequent und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

Mit nun 34 Punkten nach 13 Spielen festigt der SSV Jeddeloh II seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga. Am kommenden Wochenende empfängt die Mannschaft den SV Werder Bremen II in der heimischen HASKAMP-Arena. Dann soll der starke Lauf auch auf eigenem Platz fortgesetzt werden.

BSV Kickers Emden – SSV Jeddeloh 1:3

BSV Kickers Emden: Norman Quindt, Dennis Engel (58. Bent Andresen), Fabian Herbst (69. Marvin Eilerts), Jarno Janssen, Felix Göttlicher, Kai-Sotirios Kaissis, Tobias Steffen (74. Nick Stepantsev), Marten Schmidt (58. Michel Eickschläger), Michael Chukwuemeka Igwe, Tido Steffens, David Schiller (74. Theo Schröder) - Trainer: Stefan Emmerling

SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Philip Gramberg (58. Ibrahim Touray), Niklas-Leon von Aschwege, Dominique Ndure, Tim Janßen (77. Tom-Julian Kanowski), Robin Krolikowski, Moritz Brinkmann (72. Tobias Bothe) (84. Michel Leon Hahn), Gazi Siala, Keita Taguchi, Max Wegner, Tom Gaida (81. Hugo Brandes) - Trainer: Björn Lindemann

Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover) - Zuschauer: 1650

Tore: 0:1 Moritz Brinkmann (10.), 0:2 Tom Gaida (40.), 1:2 David Schiller (45.+2), 1:3 Max Wegner (52.)

Rot: Michael Chukwuemeka Igwe (5./BSV Kickers Emden/Notbremse)