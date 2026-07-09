SSV Jeddeloh II holt Offensivspieler vom TV Eiche Horn

– Foto: André Nückel

Der SSV Jeddeloh II hat sich für die kommende Regionalliga-Saison mit einem offensivstarken Neuzugang verstärkt. Ole Böttcher wechselt vom TV Eiche Horn ins Ammerland und läuft künftig für den Regionalligisten auf.

Sportdirektor Olaf Blancke sieht in Böttcher einen Spieler mit großem Potenzial. „Ole ist ein junger Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren mit vielen Scorerpunkten auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt viel Entwicklungspotenzial mit und passt hervorragend zu unserem Jeddeloher Weg“, sagt Blancke.

Der 22-Jährige kann sowohl im Sturmzentrum als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden und machte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Torgefahr auf sich aufmerksam. In insgesamt 60 Bremen-Liga-Partien erzielte der 1,88 Meter große Offensivspieler 36 Tore und bereitete weitere acht Treffer vor.

Der Wechsel passe zur Philosophie des Vereins, talentierten Fußballern aus der Region eine Perspektive im höherklassigen Fußball zu bieten. „Wir möchten talentierten Spielern aus der Region die Möglichkeit geben, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln – genau dafür steht dieser Transfer. Wir freuen uns sehr, dass sich Ole für den SSV entschieden hat“, so der sportliche Leiter.

Mit Böttcher gewinnt der SSV Jeddeloh II einen offensiv variabel einsetzbaren Spieler, der sich nach überzeugenden Leistungen in der Bremen-Liga nun erstmals dauerhaft in der Regionalliga beweisen will.

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