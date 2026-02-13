SSV Jeddeloh II gewinnt Testspiel in Edewecht deutlich

– Foto: Niklas Funk

Der SSV Jeddeloh II hat ein Testspiel gegen den SV Hemelingen klar mit 7:1 gewonnen. Die Partie gegen den Tabellendritten der Bremen-Liga wurde in Edewecht ausgetragen, rund 50 Zuschauer verfolgten die Begegnung.

Die Mannschaft nutzte die Partie, um Spielrhythmus aufzunehmen und verschiedenen Akteuren Einsatzzeit zu geben. Offensiv präsentierte sich der Regionalligist dabei effizient. Finn Cramer traf doppelt, zudem waren Kasra Ghawilu, Tobias Bothe, Pascal Steinwender, Gazi Siala und Moritz Brinkmann erfolgreich.

Gegen den klassen­niedrigeren Gegner zeigte der SSV über weite Strecken klare Feldvorteile und nutzte seine Chancen konsequent. Das Testspiel diente vor allem der Belastungssteuerung und der Integration einzelner Spieler in die Abläufe.