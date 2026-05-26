SSV Jeddeloh II gewinnt Landespokal und zieht in den DFB-Pokal ein

– Foto: Jörg Struwe

Der SSV Jeddeloh II hat den Landespokal der niedersächsischen Dritt- und Viertligisten gewonnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert. Im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen setzte sich der Regionalligist vor 1.556 Zuschauern mit 3:0 gegen die SV Drochtersen/Assel durch.

Der SSV erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute nutzte Dominique Ndure einen weiten Ball clever aus, nahm die Kugel stark mit und traf flach zur frühen Führung.

Nach dem Pokalsieg des Lüneburger SK Hansa im Wettbewerb der unterklassigen Mannschaften am Vortag krönte sich damit auch im zweiten Niedersachsen-Finale ein Regionalligist zum Pokalsieger.

In der Folge präsentierte sich Jeddeloh defensiv äußerst kompakt. Die Mannschaft ließ der SV Drochtersen/Assel kaum Räume und unterband weite Teile des Offensivspiels frühzeitig. Ein Volley von Jannes Wulff sorgte zwar kurzzeitig für Gefahr, doch insgesamt verteidigte der SSV die knappe Führung souverän bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel intensivierte Drochtersen seine Bemühungen deutlich. Jorik Wulff scheiterte zunächst an SSV-Schlussmann Onken, wenig später verfehlte Hyseni das Tor nur knapp.

Doch auch Jeddeloh blieb gefährlich. Ein Drehschuss von Kapitän Kasra Ghawilu wurde von Siefkes pariert. Wenig später stand der Drochtersener Torwart erneut im Mittelpunkt, als er nach einem Konter gegen Krolikowski spektakulär per Flugkopfball außerhalb des Strafraums klärte.

Steinwender entscheidet das Finale

Mit zunehmender Spielzeit öffneten sich Räume für den SSV. In der 79. Minute nutzte Pascal Steinwender einen Konter eiskalt aus. Nach einem Haken in die Mitte ließ er auch Keeper Siefkes ins Leere laufen und erhöhte auf 2:0.

Die Schlussphase kontrollierte Jeddeloh souverän. Drochtersen kam nur noch selten gefährlich vor das Tor, während der SSV weitere Konter setzte. In der Nachspielzeit machte erneut Steinwender mit einem Drehschuss alles klar und sorgte für den 3:0-Endstand.

Mit dem Pokalsieg belohnt sich der SSV Jeddeloh II für eine herausragende Saison und darf sich nun auf die Teilnahme am DFB-Pokal freuen. Der Erfolg in Barsinghausen markiert zugleich einen der größten Momente der Vereinsgeschichte und unterstreicht die starke Entwicklung des Regionalligisten in den vergangenen Jahren.