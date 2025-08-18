SSV Jeddeloh II feiert vierten Sieg in Folge

Der SSV Jeddeloh II hat seine beeindruckende Frühform in der Regionalliga Nord eindrucksvoll bestätigt. Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die FSV Schöningen gelang der vierte Sieg im vierten Spiel. Die Treffer erzielten Dominique Ndure, Kapitän Kasra Ghawilu und Neuzugang Tom Gaida.
Trainer Björn Lindemann setzte erneut auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim Erfolg gegen den Hamburger SV II – und sah von Beginn an eine dominante Vorstellung seiner Mannschaft. Bereits in der zweiten Spielminute hatte Ndure die erste große Gelegenheit, wenig später verpasste Gazi Siala nach einer Ecke die frühe Führung (10.). Die größte Chance ließ Kasra Ghawilu ungenutzt, dessen Elfmeter von Gästetorwart Sabri Vaizov pariert wurde. Zuvor war Tim Janßen im Strafraum klar gefoult worden.
Zur Pause stand trotz klarer Feldüberlegenheit ein torloses Remis. Doch nach dem Seitenwechsel stellte der SSV frühzeitig die Weichen auf Sieg: Ndure traf nach Flanke von Janßen zur Führung (50.), nur fünf Minuten später erhöhte Ghawilu nach einem Ballgewinn auf 2:0. In der Folge spielte nur noch die Heimelf. Chancen durch Keita Taguchi, erneut Ndure und Gaida blieben zunächst ungenutzt.
Den Schlusspunkt setzte schließlich Gaida, der in der 74. Minute per sehenswertem Schlenzer den verdienten 3:0-Endstand herstellte. Damit belohnt sich Jeddeloh II für eine überzeugende Vorstellung gegen über weite Strecken harmlose Gäste aus Schöningen.
Mit zwölf Punkten aus vier Spielen steht der SSV Jeddeloh II an der Tabellenspitze und kann auf einen nahezu perfekten Saisonstart zurückblicken. Bereits am Freitagabend geht es in der heimischen Haskamp-Arena weiter – dann ist die U23 des FC St. Pauli zu Gast.
SSV Jeddeloh – FSV Schöningen 3:0
SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Philip Gramberg, Niklas-Leon von Aschwege, Dominique Ndure (84. Ibrahim Touray), Kasra Ghawilu (80. Hugo Brandes), Tim Janßen (71. Tom-Julian Kanowski), Robin Krolikowski, Moritz Brinkmann (64. Tom Gaida), Gazi Siala, Keita Taguchi (80. Tobias Bothe), Simon Brinkmann - Trainer: Björn Lindemann
FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Luca Biagio Marino (61. Shamsu Mansaray), Brian Behrendt, Max Klump (86. Johannes Lutz), Christian Skoda, Federico Palacios (86. Brian Präger), Ayhan Cankor (75. Tom-Luca Winter), Jordi Njoya (75. Yunus Kerem Sari) - Trainer: Christian Benbennek
Schiedsrichter: Jost Steenken (Nordhorn) - Zuschauer: 660
Tore: 1:0 Dominique Ndure (50.), 2:0 Kasra Ghawilu (56.), 3:0 Tom Gaida (75.)
Besondere Vorkommnisse: Kasra Ghawilu (SSV Jeddeloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sabri Vaizov (29.).