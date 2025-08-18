SSV Jeddeloh II feiert vierten Sieg in Folge

Der SSV Jeddeloh II hat seine beeindruckende Frühform in der Regionalliga Nord eindrucksvoll bestätigt. Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die FSV Schöningen gelang der vierte Sieg im vierten Spiel. Die Treffer erzielten Dominique Ndure, Kapitän Kasra Ghawilu und Neuzugang Tom Gaida.

Trainer Björn Lindemann setzte erneut auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim Erfolg gegen den Hamburger SV II – und sah von Beginn an eine dominante Vorstellung seiner Mannschaft. Bereits in der zweiten Spielminute hatte Ndure die erste große Gelegenheit, wenig später verpasste Gazi Siala nach einer Ecke die frühe Führung (10.). Die größte Chance ließ Kasra Ghawilu ungenutzt, dessen Elfmeter von Gästetorwart Sabri Vaizov pariert wurde. Zuvor war Tim Janßen im Strafraum klar gefoult worden.

Zur Pause stand trotz klarer Feldüberlegenheit ein torloses Remis. Doch nach dem Seitenwechsel stellte der SSV frühzeitig die Weichen auf Sieg: Ndure traf nach Flanke von Janßen zur Führung (50.), nur fünf Minuten später erhöhte Ghawilu nach einem Ballgewinn auf 2:0. In der Folge spielte nur noch die Heimelf. Chancen durch Keita Taguchi, erneut Ndure und Gaida blieben zunächst ungenutzt.