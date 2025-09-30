SSV Jeddeloh II feiert Auswärtssieg in Flensburg

Der SSV Jeddeloh II hat seine starke Saison in der Regionalliga Nord eindrucksvoll fortgesetzt. Beim SC Weiche Flensburg gelang der Mannschaft von Trainer Björn Lindemann ein verdienter 4:0-Auswärtserfolg. Tom Gaida eröffnete den Torreigen früh, Simon Brinkmann traf doppelt, ehe Pascal Steinwender den Endstand herstellte.
Bereits in der vierten Minute setzte der SSV ein erstes Ausrufezeichen: Nach Vorarbeit von Dominique Ndure und einem abgewehrten Versuch von Simon Brinkmann stand Tom Gaida goldrichtig und traf zur frühen Führung. Die Gäste aus dem Ammerland kontrollierten die Partie von Beginn an, ließen Ball und Gegner laufen und zeigten sich effizient im Abschluss. Nach einer halben Stunde erhöhte Brinkmann nach einem schnellen Angriff über Gaida auf 2:0.
Weitere Chancen durch Gaida und Ndure blieben zunächst ungenutzt, sodass es mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Kabine ging. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der SSV das Tempo hoch. In der 53. Minute verwertete erneut Brinkmann einen Abpraller nach Lattentreffer von Tim Janßen zum 3:0. Die Gastgeber fanden in der Offensive kaum Mittel, während Jeddeloh weiter zielstrebig blieb. Nach einem Konter über Janßen und Gaida schloss Steinwender in der 61. Minute zum 4:0 ab – die Entscheidung.
In der Schlussphase vergaben Moritz Brinkmann, Tobias Bothe und Hugo Brandes weitere gute Gelegenheiten. Dennoch blieb der Sieg auch in der Höhe verdient. Mit nun 24 Punkten aus elf Spielen festigt der SSV Jeddeloh II den dritten Tabellenplatz und bleibt im Rennen um die Spitzenplätze.
Am Mittwochabend empfängt der SSV in der heimischen HASKAMP-Arena Aufsteiger BW Lohne – mit dem Ziel, den nächsten Heimsieg folgen zu lassen.
SC Weiche Flensburg 08 – SSV Jeddeloh 0:4
SC Weiche Flensburg 08: Christian Rust, Theo Behrmann, Marshall Faleu, Sandro Plechaty (73. Ibrahim Bashiru Ali), Ole Wagner, Uchechi Duru, Raul Celotto (61. Marcel Cornils), Dominic Hartmann, Maksym Tytarenko (57. Obinna Iloka), René Guder (82. Thies Richter), Moritz Göttel (61. Randy Gyamenah) - Trainer: Tim Wulff
SSV Jeddeloh: Moritz Ben Onken, Philip Gramberg, Ibrahim Touray, Dominique Ndure, Tim Janßen (68. Tom-Julian Kanowski), Robin Krolikowski, Gazi Siala, Keita Taguchi (80. Hugo Brandes), Pascal Steinwender (75. Moritz Brinkmann), Simon Brinkmann (75. Max Wegner), Tom Gaida (64. Tobias Bothe) - Trainer: Björn Lindemann
Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg) - Zuschauer: 714
Tore: 0:1 Tom Gaida (4.), 0:2 Simon Brinkmann (32.), 0:3 Simon Brinkmann (53.), 0:4 Pascal Steinwender (61.)