SSV Jeddeloh II feiert Auswärtssieg in Flensburg

Der SSV Jeddeloh II hat seine starke Saison in der Regionalliga Nord eindrucksvoll fortgesetzt. Beim SC Weiche Flensburg gelang der Mannschaft von Trainer Björn Lindemann ein verdienter 4:0-Auswärtserfolg. Tom Gaida eröffnete den Torreigen früh, Simon Brinkmann traf doppelt, ehe Pascal Steinwender den Endstand herstellte.

Bereits in der vierten Minute setzte der SSV ein erstes Ausrufezeichen: Nach Vorarbeit von Dominique Ndure und einem abgewehrten Versuch von Simon Brinkmann stand Tom Gaida goldrichtig und traf zur frühen Führung. Die Gäste aus dem Ammerland kontrollierten die Partie von Beginn an, ließen Ball und Gegner laufen und zeigten sich effizient im Abschluss. Nach einer halben Stunde erhöhte Brinkmann nach einem schnellen Angriff über Gaida auf 2:0.

Weitere Chancen durch Gaida und Ndure blieben zunächst ungenutzt, sodass es mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Kabine ging. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der SSV das Tempo hoch. In der 53. Minute verwertete erneut Brinkmann einen Abpraller nach Lattentreffer von Tim Janßen zum 3:0. Die Gastgeber fanden in der Offensive kaum Mittel, während Jeddeloh weiter zielstrebig blieb. Nach einem Konter über Janßen und Gaida schloss Steinwender in der 61. Minute zum 4:0 ab – die Entscheidung.

In der Schlussphase vergaben Moritz Brinkmann, Tobias Bothe und Hugo Brandes weitere gute Gelegenheiten. Dennoch blieb der Sieg auch in der Höhe verdient. Mit nun 24 Punkten aus elf Spielen festigt der SSV Jeddeloh II den dritten Tabellenplatz und bleibt im Rennen um die Spitzenplätze.