SSV Jeddeloh II bleibt ungeschlagen

Im Vergleich zur Vorwoche vertraute Lindemann erneut der gleichen Startelf. Die Anfangsphase gehörte jedoch den Gastgebern, die Jeddeloh früh anliefen und im Zweikampf aggressiv agierten. Nach einem individuellen Fehler gingen die Lübecker in Führung: Ein Rückpass von Philip Gramberg geriet zu kurz, Torwart Moritz Onken traf beim Klärungsversuch den ehemaligen Jeddeloher Antonio Verinac – von dem aus der Ball zum 1:0 ins Tor prallte (14.).

Erst gegen Ende der ersten Hälfte kam der SSV besser ins Spiel. Nach ersten Annäherungen durch Keita Taguchi (43.) und Moritz Brinkmann (44.) sorgte Taguchi kurz vor der Pause für den verdienten Ausgleich: Aus über 20 Metern traf der Mittelfeldspieler sehenswert in den Winkel – sein zweites Saisontor war gleichzeitig der Schlusspunkt eines intensiven ersten Durchgangs.

Zur zweiten Halbzeit brachte Lindemann mit Tom Kanowski und Neuzugang Pascal Steinwender frische Kräfte. Steinwender, der vom VfB Oldenburg gekommen war, feierte dabei sein Pflichtspieldebüt. Jeddeloh übernahm zunehmend die Spielkontrolle, ohne sich klare Torchancen zu erspielen. Nach einem Abschluss von Marvin Thiel (56.) hatte Kapitän Kasra Ghawilu die erste gute Gelegenheit für die Gäste (57.). Kurz darauf sah Thiel nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (66.).

Trotz Überzahl gelang es dem SSV nicht, die Partie zu drehen. Die besten Möglichkeiten vergaben Steinwender, der aus guter Position keinen Mitspieler fand, sowie Tom Gaida, dessen Abschluss aus 18 Metern zu zentral geriet. In einer insgesamt umkämpften Begegnung blieb es schließlich beim 1:1.

Mit nun dreizehn Punkten aus fünf Spielen rangiert der SSV Jeddeloh II weiter in der Spitzengruppe der Regionalliga Nord. Am Samstag steht das nächste Heimspiel an: In der HASKAMP-Arena empfängt der SSV den Bremer SV.