SSV Jeddeloh II bindet Abwehrchef langfristig

Hahn, mittlerweile 26 Jahre alt, trägt bereits seit 2016 das Trikot des SSV und geht mit der kommenden Saison in seine neunte Spielzeit am Küstenkanal. In der laufenden Runde bestritt der Abwehrspieler bislang 29 Partien und kommt insgesamt bereits auf 180 Pflichtspieleinsätze für die Ammerländer.

Sportleiter Olaf Blancke betont die Bedeutung des Routiniers: „Michel ist ein absoluter Leistungsträger und im besten Fußballeralter. Wir wissen, wie wichtig er für unser Spiel ist, wenn er fit ist – und erwarten von ihm, dass er als Führungsspieler noch mehr Verantwortung übernimmt.“