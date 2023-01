SSV Jeddeloh geschockt: Regionalliga-Kicker stirbt bei Zug-Unglück Hannes Eckbauer kam am Samstagmorgen bei einem tragischen Unfall ums Leben

Der 19-Jährige ist am frühen Samstagmorgen in Oldenburg (Niedersachsen) von einem Zug erfasst worden. Wie die BILD-Zeitung berichtet, schließt die Polizei schließt ein Verbrechen oder einen Suizid aus. Offenbar wollte Eckbauer auf dem Nachhauseweg zu Fuß die Bahngleise überqueren.

Der talentierte großgewachsene Innenverteidiger Hannes Eckbauer war erst letzten Sommer über die U19 des JFV Edewecht in den Herrenbereich des SSV Jeddeloh (Kreis Jade-Weser-Hunte) gewechselt und absolvierte zwei Spiele in der Regionalliga Nord.

Sein Verein sagte daraufhin das für Sonntag angesetzte Testspiel gegen den Drittligisten VfB Oldenburg ab und reagierte tags darauf mit einem emotionalen Facebook-Post: »Wir sind immer noch geschockt und tief erschüttert. Unser Spieler Hannes Eckbauer kam am Samstagmorgen bei einem tragischen Unfall ums Leben. Wir trauern und weinen um einen jungen Menschen, der uns viel zu früh verlassen musste und den wir nie vergessen werden. Wir werden dich vermissen, Hannes! Tief berührt richten wir unser Beileid an die Familie, die Freunde und an unser Team. Ruhe in Frieden, Großer!«



Zahlreiche Menschen und Vereine drückten auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Anteilnahme aus, unter anderem sein Ex-Verein BSV Rehden oder der Zweitligist FC St. Pauli: »Wir möchten Euch unser tief empfundenes Beileid übermitteln. Das ist eine unfassbar traurige Nachricht. Wir wünschen der Familie von Hannes, den Freundinnen und Freunden sowie Eurem Verein viel Kraft in diesen schweren Tagen. Herzliche Grüße aus St. Pauli.«

Eine Weggefährtin schrieb auf Facebook: »Du warst schon ein besonderer Mensch. Voller Ideen, voller Hoffnung und doch immer mit dir im Kampf. Dir stand die Welt noch offen, etwas wirklich Tolles daraus zu machen. Wir hatten mit Dir eine tolle, lustige Zeit. Für uns alle warst du ein besonderer Mensch, der leider viel zu früh gehen musste. Wir können es gar nicht glauben, so unsagbar weh tut es!«