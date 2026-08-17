SSV Jeddeloh geht in Flensburg leer aus

Der SSV Jeddeloh II hat die englische Woche mit einer deutlichen Niederlage beendet. Beim SC Weiche Flensburg 08 unterlag die Mannschaft von Kristian Arambasic mit 2:5 (0:1). Dabei hielt Jeddeloh die Partie lange offen, verlor nach dem zweiten Gegentreffer jedoch die Kontrolle und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einem tiefen Zuspiel hinter die Jeddeloher Abwehr setzte sich Tobinski gegen die nicht optimal formierte Defensive durch und überwand Torhüter Moritz Onken zum 1:0.
Anschließend fand der SSV besser ins Spiel. Eine Ecke von Krolikowski wurde in der 12. Minute auf der Linie geklärt. Nach einem weiteren Standard kam Bashiru wenig später zum Kopfball, traf den Ball jedoch zu früh. Auch Kamer Krasniqi verpasste eine Hereingabe von der linken Seite nur knapp.
Kurz vor der Pause hatte Jeddeloh die beste Gelegenheit zum Ausgleich. Moritz Brinkmann kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch Flensburgs Torhüter verhinderte den Treffer.
Nach dem Seitenwechsel bot sich dem SSV zunächst die Chance zum Ausgleich. Krasniqi kam aus rund 16 Metern frei zum Abschluss, setzte seinen Versuch jedoch zu ungefährlich an.
Stattdessen schlug Flensburg in der 56. Minute zu. Nach einer eigenen Jeddeloher Ecke liefen die Gastgeber einen Konter und erhöhten auf 2:0. Der SSV reagierte und verkürzte sieben Minuten später per Handelfmeter auf 2:1.
Die Hoffnung auf eine Wende währte allerdings nicht lange. Flensburg nutzte die sich bietenden Räume konsequent und stellte innerhalb weniger Minuten auf 4:1. Damit war die Begegnung entschieden.
In der Schlussphase wurde das Ergebnis noch deutlicher. Krasniqi erhöhte für Flensburg auf 5:1, ehe Ole Böttcher auf Jeddeloher Seite noch für einen positiven Moment sorgte. Der eingewechselte Offensivspieler erzielte seinen ersten Treffer in der Regionalliga und stellte den Endstand von 5:2 her.
Für den SSV war die Niederlage letztlich verdient, auch wenn die Mannschaft über weite Strecken der Partie mithalten konnte. Besonders die Phase nach dem 2:1 machte den Unterschied.
Nun gilt es für Jeddeloh, die Partie schnell abzuhaken. Denn bereits in der kommenden Woche wartet mit dem DFB-Pokal ein Höhepunkt auf die Mannschaft. Die Qualifikation für den Wettbewerb hatte sich der SSV mit dem Gewinn des Niedersachsenpokals in der vergangenen Saison gesichert.