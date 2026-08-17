SSV Jeddeloh geht in Flensburg leer aus Nach ausgeglichener erster Hälfte verliert der SSV das Auswärtsspiel mit 2:5 von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der SSV Jeddeloh II hat die englische Woche mit einer deutlichen Niederlage beendet. Beim SC Weiche Flensburg 08 unterlag die Mannschaft von Kristian Arambasic mit 2:5 (0:1). Dabei hielt Jeddeloh die Partie lange offen, verlor nach dem zweiten Gegentreffer jedoch die Kontrolle und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute in Führung. Nach einem tiefen Zuspiel hinter die Jeddeloher Abwehr setzte sich Tobinski gegen die nicht optimal formierte Defensive durch und überwand Torhüter Moritz Onken zum 1:0. Anschließend fand der SSV besser ins Spiel. Eine Ecke von Krolikowski wurde in der 12. Minute auf der Linie geklärt. Nach einem weiteren Standard kam Bashiru wenig später zum Kopfball, traf den Ball jedoch zu früh. Auch Kamer Krasniqi verpasste eine Hereingabe von der linken Seite nur knapp.

Kurz vor der Pause hatte Jeddeloh die beste Gelegenheit zum Ausgleich. Moritz Brinkmann kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch Flensburgs Torhüter verhinderte den Treffer. Anschlusstreffer bleibt ohne Wirkung Nach dem Seitenwechsel bot sich dem SSV zunächst die Chance zum Ausgleich. Krasniqi kam aus rund 16 Metern frei zum Abschluss, setzte seinen Versuch jedoch zu ungefährlich an.