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SSV Jeddeloh empfängt Preußen Münster zum Härtetest
Regionalligist trifft im Rahmen der Sommervorbereitung auf Zweitligisten
Für den SSV Jeddeloh steht am Donnerstag ein besonderer Test auf dem Programm. Im Rahmen der Sommervorbereitung empfängt der Regionalligist den Zweitligisten SC Preußen Münster in der Haskamp Arena. Anpfiff der Begegnung ist um 16.30 Uhr.
Mit Preußen Münster wartet auf die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic einer der anspruchsvollsten Testspielgegner der bisherigen Vorbereitung. Das Duell bietet dem SSV die Gelegenheit, sich frühzeitig mit einem klassenhöheren Gegner zu messen und weitere Erkenntnisse für die kommende Regionalliga-Saison zu gewinnen.
Gespielt wird in einem besonderen Modus über viermal 35 Minuten. Dadurch erhalten beide Trainer die Möglichkeit, zahlreiche Spieler einzusetzen und verschiedene taktische Varianten unter Wettkampfbedingungen zu testen.
Zuschauer dürfen sich auf langen Fußballnachmittag freuen
Auch für die Zuschauer verspricht das Testspiel einen besonderen Fußballnachmittag. Durch die verlängerte Spielzeit kommen viele Akteure zum Einsatz und die Fans erhalten einen umfangreichen Eindruck vom aktuellen Leistungsstand beider Mannschaften.
Der Eintritt an der Tageskasse beträgt fünf Euro. Damit bietet der SSV seinen Anhängern die Möglichkeit, den ersten hochkarätigen Heimtest der Sommervorbereitung live in der Haskamp Arena zu verfolgen.