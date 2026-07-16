SSV Jeddeloh empfängt Preußen Münster zum Härtetest

Mit Preußen Münster wartet auf die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic einer der anspruchsvollsten Testspielgegner der bisherigen Vorbereitung. Das Duell bietet dem SSV die Gelegenheit, sich frühzeitig mit einem klassenhöheren Gegner zu messen und weitere Erkenntnisse für die kommende Regionalliga-Saison zu gewinnen.

Gespielt wird in einem besonderen Modus über viermal 35 Minuten. Dadurch erhalten beide Trainer die Möglichkeit, zahlreiche Spieler einzusetzen und verschiedene taktische Varianten unter Wettkampfbedingungen zu testen.