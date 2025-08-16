 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
SSV Jeddeloh bleibt makellos – klarer Heimsieg gegen FSV Schöningen

Überblick über den 4. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Die Regionalliga Nord setzte am 4. Spieltag ihre spannenden Entwicklungen fort. Der SSV Jeddeloh untermauerte seine derzeitige Ausnahmestellung in der Liga mit einem ungefährdeten 3:0-Heimerfolg gegen den FSV Schöningen.

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
3
2

Vor 2100 Zuschauern legte Emden einen Traumstart hin. Marvin Eilerts brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Marten Schmidt in der 41. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur drei Minuten später sorgte Tido Steffens für den dritten Emdener Treffer – ein Doppelschlag, der das Stadion beben ließ. Flensburg gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück: Marshall Faleu verkürzte in der 71. Minute, und in der Nachspielzeit traf Ibrahim Bashiru Ali zum 3:2. Doch der Ausgleich fiel nicht mehr – Emden feierte einen Heimsieg.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
0
1

Im traditionsreichen Duell vor stimmungsvoller Kulisse erwischten beide Teams einen defensiv disziplinierten Start. Die Entscheidung fiel in der 52. Minute, als Rafael Brand für den VfB Oldenburg traf. Meppen versuchte in der Schlussphase alles, doch Oldenburg verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den dritten Saisonsieg.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
0
2

Die bis dahin ungeschlagene Heimelf aus Drochtersen erlebte einen Rückschlag gegen den starken HSV-Nachwuchs. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Glory Kiveta die Gäste in der 46. Minute in Führung. Moritz Reimers machte in der Nachspielzeit den 2:0-Sieg der Gäste perfekt. Für die Gastgeber bedeutet dies die erste Saisonniederlage, während der HSV II wichtige Auswärtspunkte holt.

Heute, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
3
0
Abpfiff

Vor heimischer Kulisse bestätigte der SSV Jeddeloh seine eindrucksvolle Frühform. Zwar vergaben die Gastgeber in der 29. Minute die Möglichkeit zur frühen Führung, als Kasra Ghawilu mit einem Foulelfmeter an Torwart Sabri Vaizov scheiterte, doch nach der Pause folgte die Antwort auf dem Platz. Dominique Ndure eröffnete in der 50. Minute den Torreigen, nur sechs Minuten später erhöhte Ghawilu selbst auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Tom Gaida in der 75. Minute, womit der SSV Jeddeloh seine weiße Weste bewahrte. Der FSV Schöningen hingegen kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel und wartet weiterhin auf das erste Saisontor.

Morgen, 15:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
15:00

Für den HSC begann die Saison wechselhaft: einem Auftaktsieg folgte ein ernüchterndes 0:4 gegen Flensburg. Gegen Phönix Lübeck spricht weder die Form noch die Historie – beide bisherigen Duelle gingen verloren. Die Gäste stehen auf Rang vier, haben in drei Partien schon zehn Tore erzielt, mussten sich aber zuletzt in Norderstedt ohne eigenen Treffer geschlagen geben.
