SSV Jahn zu Gast in Schweinfurt: Droht eine Absage?

Im Hinspiel hatten die Regensburger mit Noel Eichinger (in Weiß) klar mit 3:0 die Nase vorn. – Foto: Imago Images

Die Abstiegszone der 3. Liga rückt wieder bedrohlich nah und der Jahn steht mehr denn je unter Zugzwang. Daher soll am kommenden Samstag (Anpfiff: 16.30 Uhr) unbedingt der Turnaround geschafft werden. Erneut packen die Regensburger ihre Koffer, sind beim abgeschlagenen Tabellenletzten und Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 zu Gast. Ob das bayerische Duell stattfinden kann, ist angesichts der starken Schneefälle der letzten Tagen allerdings noch unklar.



Im fränkischen Raum gab es zum Teil sogar Rekordschneefälle. Davon blieb auch Schweinfurt und die Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion nicht verschont. Seit Wochenbeginn gleicht das Fußballstadion einer Winterlandschaft. Am Dienstag posteten die „Schnüdel“ auf ihren Kanälen einige Bilder, die nichts Gutes verheißen lassen. Eine dicke Schneeschicht bedeckt den Rasen, die weitläufige Stehplatz-Kurve und den Eingangsbereich vorm Stadion.



„Wir tun alles dafür, dass das Spiel stattfinden kann“, lässt sich Schweinfurts Pressesprecherin Sabine Düll im „Kicker“ zitieren. „Wir müssen Tag für Tag abwarten, wie sich die Wetterlage entwickelt“, ergänzt sie. Nicht nur der Rasen – die Schweinfurter verfügen nicht über eine Rasenheizung –, sondern auch die Tribünen sowie die Zuwege zum Stadion müssen freigeräumt werden. Noch ist unklar, ob das bis Samstag klappt. Für den heutigen Donnerstag sind nochmal leichte Schneefälle vorhergesagt, anschließend soll es bis zum Spieltag dann nicht mehr schneien.