SSV Jahn verpflichtet gebürtigen Niederbayer

„Es freut mich sehr, ihn nun von unserer Perspektive überzeugt zu haben und Benedikt nun hier beim SSV Jahn begrüßen zu dürfen. Als gebürtiger Niederbayer kehrt er damit nicht nur in seine Heimat zurück, sondern teilt unsere Ambition eine erfolgreiche Drittliga-Saison zu bestreiten“, lässt sich Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in einer entsprechenden Pressemitteilung zitieren. Und weiter: „Wir haben Benedikt schon in den vergangenen Jahren intensiv beobachtet und sind von seinen Qualitäten sowie seinem Potenzial überzeugt. Er ist ein beidfüßiger, talentierter, dynamischer und variabler Außenverteidiger, der beide Abwehrseiten bekleiden kann. Mit seiner Athletik und Mentalität wird er unserer künftigen Jahnelf sehr gut zu Gesicht stehen.“



Benedikt Bauer wurde im niederbayerischen Vilsbiburg geboren und wechselte im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München, fünf Jahre später folgte der Wechsel zur SpVgg Unterhaching. Dort erhielt er 2021 seinen ersten Profivertrag und debütierte im September 2023 für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Bauer ging als Stammspieler für die Hachinger in die Drittliga-Spielzeit 2023/24, verletzte sich allerdings Mitte September am Knie. Sein Comeback gab er noch für die Münchner Vorstädter Anfang April, ehe sich der 21-Jährige im Sommer dem Karlsruher SC anschloss. Für den Zweitligisten stand er sechs Mal im Kader, sammelte jedoch vorrangig in der U23 Spielpraxis.



Benedikt Bauer selbst sagt zu seinem Wechsel: „Die Verbindung zum SSV Jahn bestand schon sehr lange, da mein Vater aus Regensburg kommt. Deshalb bin ich sehr froh, jetzt als Spieler für diesen tollen Verein auflaufen zu dürfen. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen und hoffe mit dem Team und den Fans möglichst erfolgreich zu sein.“