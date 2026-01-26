SSV Jahn verpflichtet einen neuen Innenverteidiger

Der 27-Jährige Innenverteidiger stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus. 2018/19 schloss er sich Werder Bremen II an und ging zwei Spielzeiten später zu den Kickers Offenbach. Mannheim nahm Karbstein dann 2022/23 unter Vertrag, wo er seitdem 64 Drittligaspiele absolvierte. In der laufenden Saison kam der 1,90 Meter große Linksfuß auf 13 Einsätze, zehn davon von Beginn an. Insgesamt bringt Kerbstein, der beim SSV Jahn einen Vertrag bis zum 30.06.2027 unterschrieben hat, die Erfahrung von 66 Drittliga-Spielen mit nach Regensburg.



Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, lässt sich in der entsprechenden Pressemitteilung so zitieren: „Wir wollten uns in der Abwehrkette noch einmal mit Erfahrung und Robustheit verstärken und haben mit Malte einen Spieler dazu gewonnen, der genau das mitbringt und die 3. Liga sehr gut kennt. Er ist ein zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger, der mit seinem linken Fuß auch im Aufbauspiel seine Qualitäten hat.“



Malte Karbstein selbst sagt zu seinem Wechsel in die Domstadt: „Ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sofort gemerkt, dass der SSV Jahn und ich auf einer Wellenlänge sind. Die Entscheidung fiel mir leicht, hier die neue Aufgabe anzunehmen. Ich will schnellstmöglich die Mannschaft, das Umfeld und die Spielidee kennenlernen, um erfolgreich die nächsten Wochen zu gestalten.“ Der 27-Jährige läuft ab sofort mit der Rückennummer 44 auf. Über die genauen Wechselmodalitäten wurde von allen Seiten Stillschweigen vereinbart. Karbstein ist beim SSV Jahn nach Leon Wechsel, John Posselt und Sascha Hingerl Winter-Neuzugang Nummer vier.