SSV Jahn verpflichtet einen jungen Stürmer

Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer tut in einer Pressemitteilung zur Neuverpflichtung kund: „Mit John gewinnen wir einen Stürmer hinzu, der in der Offensive sehr variabel einsetzbar ist. Er hat einen starken linken Fuß, ist beweglich, physisch stark und bringt auch eine hohe Bereitschaft mit, gegen den Ball zu arbeiten. Er kennt schon die Intensität der 3. Liga und hat seine Torgefahr bereits in der Hinrunde unter Beweis gestellt. Wir hoffen, dass er bei uns in der Rückrunde daran anknüpfen kann, und sind überzeugt, dass er unser Angriffsspiel bereichern wird.“



Der Offensivspieler wurde unter anderem im Nachwuchs des FC St. Pauli ausgebildet, ehe er über den VfB Lübeck 2025 schließlich zum SC Paderborn 07 gelangte. In der laufenden Drittliga-Saison 2025/26 absolvierte der gebürtige Hamburger 19 Partien für den TSV Havelse, in denen er sechs Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Ein Tor gelang ihm auch im Oktober beim Aufeinandertreffen gegen den SSV Jahn. Insgesamt blickt der linksfüßige Angreifer auch auf die Erfahrung aus 48 Regionalliga-Einsätzen (14 Tore) sowie Partien in der U19-Bundesliga zurück.



„Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr direkt und familiär, was mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben hat. Der intensive Spielstil des Jahn passt perfekt zu meiner Spielweise, und ich möchte hier gemeinsam mit dem SSV Jahn den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen. Mein Ziel ist es, mich schnellstmöglich zu integrieren, um zusammen mit dem Team in den kommenden Wochen weiter erfolgreich Fußball zu spielen“, erklärt John Posselt selbst seinen Wechsel nach Regensburg. Posselt trägt zukünftig die Rückennummer 20 und ist ab sofort Teil des Trainingsbetriebes.