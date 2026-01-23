SSV Jahn verleiht Asante in die Regionalliga West

Vor dem morgigen Auswärtsspiel beim MSV Duisburg vermeldet der SSV Jahn eine Kader-Personalie. Davis Asante verlässt den Regensburger Drittligisten bis zum Saisonende und wird an den SV Rödinghausen verliehen. Beim aktuellen Tabellen-Vierzehnten der Regionalliga West soll der 22-Jährige bis Sommer wichtige Spielpraxis sammeln. Asante wechselte im Sommer 2025 von Werder Bremen II an die Donau und bestritt für den Jahn in der Drittliga-Hinrunde sieben Partien – fünf davon als „Joker“. Dabei blieb der Offensivspieler ohne Scorerpunkt.

Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung zu dieser Personalie: „Davis verfügt über ein sehr spannendes Profil und bringt die Voraussetzungen mit, sich im Profibereich nachhaltig durchzusetzen. Aktuell können wir ihm jedoch nicht die für seine weitere Entwicklung notwendige Spielpraxis bieten. Gemeinsam haben wir daher entschieden, dass er in der Rückrunde auf Leihbasis zum SV Rödinghausen in die Regionalliga wechselt, um dort regelmäßig Spielminuten zu sammeln und wertvolle Erfahrungen zu gewinnen.“



In Ostwestfalen beim SV Rödinghausen, näher an seiner Heimat Bremen, soll Davis Asante schnellstmöglich ins Team von Trainer Lars Fleischer integriert werden. „Ich will mich in der Rückrunde beweisen und öfter auf dem Platz stehen. Die Regionalliga West ist eine herausfordernde Liga, in der ich viel lernen kann. Ich möchte dort die nächsten Entwicklungsschritte machen und gestärkt nach Regensburg zurückkehren“, blickt der 22-Jährige vorfreudig auf die neue Herausforderung.



Derweil hat der SSV Jahn am morgigen Samstag (16.30 Uhr) das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg vor der Brust. Nach dem Rückschlag gegen den FC Ingolstadt (0:3) wächst der Druck auf die Mannen von Coach Michael Wimmer, nicht in die Abstiegszone der 3. Liga abzurutschen.