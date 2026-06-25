SSV Jahn: Unerwartete Rochade im Trainerteam

Unmittelbar vor dem Trainingsauftakt am heutigen Donnerstag gibt es eine weitere Personalmeldung aus dem Lager des SSV Jahn. Allerdings nicht in puncto Neuzugänge. Stattdessen gibt es im Trainerteam von Chefcoach Sascha Hildmann eine personelle Veränderung. Torwarttrainer Philipp Tschauner (40) verlässt den Drittligisten für eine neue Herausforderung. Für ihn übernimmt Dennis Rudel. Der 49-Jährige war zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern als Torwartkoordinator tätig und unterschreibt beim Jahn einen Zweijahresvertrag.
Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt dazu in einer entsprechenden Pressemitteilung: „Philipp Tschauner ist in der vergangenen Woche mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung als Torwartkoordinator in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten zu stellen. Wir haben diesen Wunsch offen besprochen und ihm schlussendlich entsprochen. Wir bedanken uns für Philipps enormen Einsatz in den letzten drei Jahren und wünschen ihm an dieser Stelle privat wie beruflich nur das Beste für seinen weiteren Weg.“
Philipp Tschauner sagt zu seinem Abschied aus Regensburg folgendes: „Hinter mir liegen drei sehr schöne, ereignisreiche und intensive Jahre beim SSV Jahn, die von sportlichen Erfolgen und Misserfolgen, aber auch von einem schwierigen Schicksalsschlag, den wir als Mannschaft und Verein erlebt haben, geprägt waren. Am Ende überwiegt bei mir jedoch ganz klar der Stolz auf das, was wir hier gemeinsam als Team und Verein geschaffen haben. Ich konnte mich in Regensburg persönlich enorm weiterentwickeln und blicke dankbar auf diese wertvolle Zeit in Ostbayern zurück. Nun hat sich für mich kurzfristig die Chance ergeben, eine neue, spannende Herausforderung anzunehmen – diesen Schritt in meiner persönlichen Trainerkarriere möchte ich jetzt gehen. Ich bedanke mich von Herzen bei allen Spielern, Trainern, Verantwortlichen, Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, Fans, Kollegen in der Jahnschmiede und insbesondere den Torwarttrainern im Nachwuchs sowie dem gesamten Verein für die Zusammenarbeit.“