SSV Jahn: Unerwartete Rochade im Trainerteam Torwarttrainer Philipp Tschauner verlässt die Regensburger, sein Nachfolger wird Dennis Rudel von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Hat sich vom SSV Jahn Regensburg verabschiedet: Torwarttrainer Philipp Tschauner. – Foto: Imago/Picture Point

Unmittelbar vor dem Trainingsauftakt am heutigen Donnerstag gibt es eine weitere Personalmeldung aus dem Lager des SSV Jahn. Allerdings nicht in puncto Neuzugänge. Stattdessen gibt es im Trainerteam von Chefcoach Sascha Hildmann eine personelle Veränderung. Torwarttrainer Philipp Tschauner (40) verlässt den Drittligisten für eine neue Herausforderung. Für ihn übernimmt Dennis Rudel. Der 49-Jährige war zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern als Torwartkoordinator tätig und unterschreibt beim Jahn einen Zweijahresvertrag.

Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt dazu in einer entsprechenden Pressemitteilung: „Philipp Tschauner ist in der vergangenen Woche mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung als Torwartkoordinator in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten zu stellen. Wir haben diesen Wunsch offen besprochen und ihm schlussendlich entsprochen. Wir bedanken uns für Philipps enormen Einsatz in den letzten drei Jahren und wünschen ihm an dieser Stelle privat wie beruflich nur das Beste für seinen weiteren Weg.“



Philipp Tschauner sagt zu seinem Abschied aus Regensburg folgendes: „Hinter mir liegen drei sehr schöne, ereignisreiche und intensive Jahre beim SSV Jahn, die von sportlichen Erfolgen und Misserfolgen, aber auch von einem schwierigen Schicksalsschlag, den wir als Mannschaft und Verein erlebt haben, geprägt waren. Am Ende überwiegt bei mir jedoch ganz klar der Stolz auf das, was wir hier gemeinsam als Team und Verein geschaffen haben. Ich konnte mich in Regensburg persönlich enorm weiterentwickeln und blicke dankbar auf diese wertvolle Zeit in Ostbayern zurück. Nun hat sich für mich kurzfristig die Chance ergeben, eine neue, spannende Herausforderung anzunehmen – diesen Schritt in meiner persönlichen Trainerkarriere möchte ich jetzt gehen. Ich bedanke mich von Herzen bei allen Spielern, Trainern, Verantwortlichen, Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle, Fans, Kollegen in der Jahnschmiede und insbesondere den Torwarttrainern im Nachwuchs sowie dem gesamten Verein für die Zusammenarbeit.“





Die Position des Torwarttrainers übernimmt mit sofortiger Wirkung Dennis Rudel. Der 49-jährige Inhaber der UEFA-Torwarttrainer A-Lizenz bringt weitreichende Erfahrung in der professionellen Torhüterausbildung mit nach Regensburg. In seiner bisherigen Laufbahn war Rudel unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg sowie als Torwarttrainer beim 1. FC Union Berlin tätig. Zudem sammelte er wertvolle internationale Expertise beim südafrikanischen Club Kaizer Chiefs und dem belgischen Erstligisten VV St. Truiden, wo er unter anderem japanische Nationaltorhüter wie den aktuellen WM-Keeper Zion Suzuki betreute. Nach seiner jüngsten Station als Torwartkoordinator beim 1. FC Kaiserslautern wird Rudel mit seiner vielseitigen Vita künftig beim SSV Jahn dazu beitragen, die Torhüterentwicklung vom Nachwuchs- bis in den Profibereich noch enger zu verzahnen und weiter zu professionalisieren.



Über Dennis Rudel, der bereits beim Trainingsauftakt dabei sein wird, sagt Schmalhofer: „Wir freuen uns, mit Dennis einen sehr erfahrenen und sehr gut ausgebildeten Torwarttrainer für uns gewonnen zu haben, der in seiner Laufbahn bereits mit spannenden, jungen Keepern gearbeitet und diese nachweislich weiterentwickelt hat. Er wird unser Trainerteam menschlich und fachlich bereichern.“ Der gebürtig aus Stuttgart stammende Rudel freut sich ebenfalls auf die neue Aufgabe in Ostbayern: „Ich habe vom SSV Jahn sehr viel Positives gehört und hatte bereits zum Trainerteam Kontakt. Das familiäre und professionelle Umfeld hat mich beeindruckt. Man merkt, dass man hier zusammenhält. Ich möchte meinem Ansatz – alte Schule mit moderner Prägung – ins Torwartspiel beim SSV Jahn einbringen und freue mich sehr mit den Keepern zu arbeiten.“