SSV Jahn: Trainer-Rochade im Nachwuchsbereich In der Jahnschmiede gibt es neue Trainerteams sowie eine Strukturanpassung mit einer künftigen Doppelspitze von PM / Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Lukas Baumer (Mitte) hat seine Arbeit als neuer Cheftrainer der Bayernliga-U21 des SSV Jahn Regensburg aufgenommen. – Foto: Gschlößl/SSV Jahn

Seit dem 8. Juni läuft für fast alle Nachwuchsteams des SSV Jahn Regensburg wieder der Trainingsbetrieb. Während die U19 und U17 noch bis Ende Juni pausieren und aufgrund des Wettbewerbs in der DFB-Nachwuchsliga später einsteigen, stehen alle anderen Mannschaften der Jahnschmiede wieder auf dem Platz. Zur neuen Saison 2026/27 gab es neben Änderungen in den Trainerteams auch eine Optimierung in der personellen Struktur des Leistungszentrums.

Die Kontinuität ist eine große Stärke der Jahnschmiede. Das bleibt auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 so. Zwar verließ U21-Trainer Christoph Jank Regensburg nach sieben Jahren, doch mit Lukas Baumer rückt intern ein Trainer nach, der seit Oktober 2014 für die Jahnschmiede tätig ist. Der 32-jährige Chamer trainierte zuletzt die U17. In der DFB-Nachwuchsliga spielte er mit seiner Mannschaft eine tolle Vorrunde, verpasste nur knapp den Einzug in die Liga A und belegte in der Hauptrunde den 1. Platz in der Gruppe C. Sein Trainerteam für die Bayernliga Nord vervollständigen Co-Trainer Daniele Luggisi und Analyst David Müller.



Darüber hinaus herrscht im Leistungszentrum personell an vielen bekannten Stellen Kontinuität. Wilko Bauer wird weiterhin die Verantwortung für die U19 übernehmen. Der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber ist seit Sommer 2025 in der Jahnschmiede tätig. Als Koordinator Individualisierung treibt er außerdem die personalisierte Förderung der Talente voran. In seinem Trainerteam kann er auf die Unterstützung von den Co-Trainer Göktan Güneyli und Kevin Faust zählen.





Die vakante U17-Position besetzt Philipp Matz nach. Der 26-Jährige begleitet somit den Jahrgang, den er bereits in der abgelaufenen Saison betreut hatte. Der gebürtige Traunsteiner trat zuletzt mit seiner U16 in der U17 Regionalliga an und wird künftig auf höchster Ebene in der DFB-Nachwuchsliga coachen. Seinem Trainerteam gehören außerdem Bruno Mikic und Tobias Kamp an. Auch Marcel Hartmann rückt mit seinem Jahrgang eine Altersstufe hoch. Als Trainer der U16 geht der gebürtige Hamburger in seine zehnte Spielzeit beim SSV Jahn. Ihn unterstützt Co-Trainer Blazej Majewski.



Für die U15 wird künftig wieder Christian Martin zuständig sein. Der 45-Jährige steigt wieder aktiv als Trainer ein. Dies ist Teil einer Strukturoptimierung, die als Ergebnis von verschiedenen Überlegungen der Verantwortlichen feststeht. Die Leitung der Jahnschmiede teilt sich künftig in zwei Bereiche auf: Die sportliche Leitung übernimmt Marvin Strauß, der zuvor als Koordinator für den Entwicklungsbereich zuständig war und die Jahnschmiede bestens kennt. Johannes Frisch wird auf gleicher Ebene als administrativer Leiter die kaufmännischen und organisatorischen Prozesse abseits des Rasens und innerhalb des Nachwuchsbereichs verantworten. Der 37-Jährige ist eine Institution der Jahnschmiede und ist bereits seit der ersten Zertifizierung als Leistungszentrum und darüber hinaus seit 2013 in der Organisation mit an Bord.









Mit der neu geschaffenen Position als Direktor Nachwuchs rückt Christian Martin zudem in eine neue Rolle, aus der heraus er die strategische Entwicklung der Jahnschmiede weiterhin maßgeblich begleitet und steuert. Dazu sagt der gebürtige Regensburger: „Die Zukunft der Jahnschmiede ist für mich eine Herzensangelegenheit. Zugleich habe ich den großen Wunsch verspürt, wieder als Trainer auf dem Platz zu stehen. Aufgrund der gewachsenen und vielfältigen Aufgaben als Leiter ist es nun notwendig geworden, diese Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen und somit noch schlagkräftiger die Entwicklung voranzutreiben.“



In den jüngsten Altersstufen wird der Fokus auch weiterhin auf Kontinuität gesetzt. Die U14 bleibt unter der Regie von André Kleinknecht und Co-Trainerin Nicole Selenzov. Die U13 übernimmt der frühere U12-Trainer Patrick Vogel mit Co-Trainer Leo Eichmüller. Die U12 wird dann David Müller übernehmen. In der U11 bleibt Herbert Schirmbeck als verantwortlicher Trainer und auch der Trainer des Perspektivteams, Manuel Schierlinger, hält der Jahnschmiede die Treue.



Dazu sagt Martin: „Ich will allen Trainern, die in dieser oder der vergangenen Spielzeit für die Zukunft des SSV Jahn engagiert waren, ein großes Dankeschön aussprechen. Die Jahnschmiede wird durch die Einsatzbereitschaft, den Willen zur Weiterentwicklung und die sportliche Ambition der Trainer getragen. Ich sehe uns in diesem Bereich sehr gut aufgestellt für die neue Saison und freue mich sehr darauf, die Talente für unsere Region zu entwickeln.“