SSV Jahn schlägt trainerloses Haching – Bezirksligisten siegen Testspiele am Donnerstag: Fein per Elfmeter und Hermes treffen beim 2:0-Sieg der Regensburger gegen den Regionalligisten +++ Weiden-Ost und FC Wernberg testen erfolgreich von Florian Würthele · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Adrian Fein war für Jahn Regensburg vom Elfmeterpunkt erfolgreich. – Foto: Imago/sport-pictures.de

Drei Tage nach dem fast schon blamablen 2:2 gegen Bayernligist FC Schwaig gewann der SSV Jahn Regensburg sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann, der erneut nahezu den gesamten Kader zum Einsatz brachte, hielt am Donnerstagmittag die klassentiefere SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0) nieder. Adrian Fein vom Elfmeterpunkt sowie Lucas Hermes erzielten die Tore für den Drittligisten, der kein leichtes Spiel hatte gegen den couragiert auftretenden Regionalligisten.



Im Lager der Münchner Vorstädter freilich ist dieser Tage nicht gerade dieses Vorbereitungsspiel Gesprächsthema Nummer eins. Chefcoach Sven Bender war überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Gegen den Jahn setzte Unterhaching auf eine interne Lösung. Besser ins Spiel fanden die Regensburger, die nach 20 Minuten auch in Führung gingen. Anders als zuletzt, fand ein Elfmeter diesmal den Weg ins Tor. Adrian Fein traf platziert. In den 15, 20 Minuten vor der Pause verzeichnete Unterhaching zwar nicht mehr, aber die effektiveren Spielanteile. Der Ausgleich sollte aber nicht fallen.



Der SSV Jahn, der nun mit einer komplett neuen Elf auf dem Feld stand, hatte auch zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Probleme. Der Regionalligist kam energisch aus der Kabine. Das Tor machte aber wiederum der Lokalmatador – das Spiel fand an der Sportschule Oberhaching statt. Lucas Hermes vollendete eine feine Passstafette zum 2:0 (62.). Auch danach wehrten sich die Hachinger tapfer. Hintenraus hatte jedoch der Jahn die besseren Chancen, unter anderem einen Schuss an den Außenpfosten (83.). Den nächsten Testlauf absolvieren die Regensburger erneut gegen ein Team aus der Regionalliga Bayern. Nächsten Mittwoch schaut Oberpfalz-Kollege DJK Vilzing am Kaulbachweg vorbei.





Am Abend war dann noch ein Duo aus der Bezirksliga Nord im Einsatz. Sowohl der FC Weiden-Ost als auch der FC Wernberg lösten ihre jeweilige Aufgabe gegen einen Kreisligisten erfolgreich. Die Wernberger Elf um Spielertrainer Bastian Lobinger erwischte einen Blitzstart und führte gegen den FV Vilseck bereits nach sechs Minuten 2:0. Am Ende stand ein 4:2-Sieg zu Buche. Noch deutlicher gestalteten die Ostler ihr Gastspiel beim TSV Eslarn. Klar mit 5:1 setzte die Siegert-Elf durch.

















