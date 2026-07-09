SSV Jahn schlägt trainerloses Haching – Am Abend zwei Tests

Adrian Fein war für Jahn Regensburg vom Elfmeterpunkt erfolgreich. – Foto: Imago/sport-pictures.de

Drei Tage nach dem fast schon blamablen 2:2 gegen Bayernligist FC Schwaig gewann der SSV Jahn Regensburg sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann, der erneut nahezu den gesamten Kader zum Einsatz brachte, hielt am Donnerstagmittag die klassentiefere SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0) nieder. Adrian Fein vom Elfmeterpunkt sowie Lucas Hermes erzielten die Tore für den Drittligisten, der kein leichtes Spiel hatte gegen den couragiert auftretenden Regionalligisten.



Im Lager der Münchner Vorstädter freilich ist dieser Tage nicht gerade dieses Vorbereitungsspiel Gesprächsthema Nummer eins. Chefcoach Sven Bender war überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Gegen den Jahn setzte Unterhaching auf eine interne Lösung. Besser ins Spiel fanden die Regensburger, die nach 20 Minuten auch in Führung gingen. Anders als zuletzt, fand ein Elfmeter diesmal den Weg ins Tor. Adrian Fein traf platziert. In den 15, 20 Minuten vor der Pause verzeichnete Unterhaching zwar nicht mehr, aber die effektiveren Spielanteile. Der Ausgleich sollte aber nicht fallen.



Der SSV Jahn, der nun mit einer komplett neuen Elf auf dem Feld stand, hatte auch zu Beginn der zweiten Halbzeit seine Probleme. Der Regionalligist kam energisch aus der Kabine. Das Tor machte aber wiederum der Lokalmatador – das Spiel fand an der Sportschule Oberhaching statt. Lucas Hermes vollendete eine feine Passstafette zum 2:0 (62.). Auch danach wehrten sich die Hachinger tapfer. Hintenraus hatte jedoch der Jahn die besseren Chancen, unter anderem einen Schuss an den Außenpfosten (83.). Den nächsten Testlauf absolvieren die Regensburger erneut gegen ein Team aus der Regionalliga Bayern. Nächsten Mittwoch schaut Oberpfalz-Kollege DJK Vilzing am Kaulbachweg vorbei.





Am heutigen Abend stehen noch zwei überregionale Testspiele auf dem Programm. Im Einsatz ist ein Duo aus der Bezirksliga Nord. Der FC Weiden-Ost (in Eslarn) und der FC Wernberg (daheim gegen Vilseck) bekommen es jeweils mit einem Kreisligisten zu tun. Es wird am Feinschliff gearbeitet für die bereits nächste Woche beginnende Saison.





Heute, 19:00 Uhr FC Wernberg FC Wernberg FV 1921 Vilseck FV Vilseck 19:00 PUSH



