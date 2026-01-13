SSV Jahn: Oliver Hein verkündet sofortigen Rücktritt

Hein habe, teilt der Verein mit, rund um den Jahreswechsel den Aufsichtsrat des SSV Jahn Regensburg e.V. aus persönlichen Gründen über seine Rückzugspläne informiert. Bei einer gemeinsamen Sitzung am gestrigen Montagabend kam das Gremium diesem Wunsch nach. Der Schritt erfolge „in bestem gegenseitigem Einvernehmen und nach vertrauensvollen Gesprächen“. Weiter informiert des SSV darüber, dass die verbleibenden Vorstände Thomas Ebeling und Philipp Hausner den Übergangsvorstand bilden.



Oliver Hein äußerst sich in einer entsprechenden Pressemeldung ausführlich zu seinem Rückzug als Vorstandsvorsitzender: „Die Entscheidung, mein Amt als Vorstandsvorsitzender niederzulegen, ist mir sehr schwergefallen, weil der SSV Jahn Regensburg mein Herzensverein ist und immer bleiben wird. Es war ein Prozess im Laufe des vergangenen Quartals, in dem diese Entscheidung gereift ist, und sie ist das Ergebnis eines längeren, sehr bewussten Abwägungsprozesses sowie zahlreicher Gespräche. Diese Entscheidung beruht auf rein persönlichen Beweggründen. In meiner aktuellen Lebensphase ist es mir nicht möglich, diese Aufgabe mit der ungeteilten Energie und der zeitlichen Präsenz auszufüllen, die sie erfordert. Aufgrund meines Amtes als Vorstandsvorsitzender mussten sowohl der Aufbau meiner Selbstständigkeit als Osteopath, als auch meine Familie im vergangenen Jahr häufig zurückstehen.“



Weiter erklärt Hein: „Mir war und ist wichtig, den SSV Jahn als voll handlungsfähigen und funktionierenden Verein zu hinterlassen. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten wichtige Weichen gestellt. Mit Philipp Hausner als Geschäftsführer und Dr. Alexander Schmalhofer als Sportdirektor bin ich überzeugt, dass der Verein auf einem stabilen Fundament ins Fußballjahr 2026 startet und die sportliche wie wirtschaftliche Ausrichtung klar definiert ist. Es war für mich eine große Ehre, dieses Amt auszuüben. Mein Dank gilt dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen, meinen Kollegen im Vorstand für die loyale Zusammenarbeit, den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle für ihre professionelle Arbeit und allen Fans, die das Herzstück dieses Vereins bilden. Ich werde dem SSV Jahn auch künftig als treuer Begleiter und Botschafter unserer ostbayerischen Heimat eng verbunden bleiben.“



Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Andreas Gietl betont in der Meldung: „Wir bedauern die Entscheidung von Oliver Hein sehr, respektieren jedoch seine persönlichen Beweggründe und haben vollstes Verständnis für diesen Schritt. Oli hat sich im Laufe des Jahres an mich gewandt und wissen lassen, dass sich entgegen der ursprünglichen Vorstellungen die Vereinbarkeit von Vorstandsamt, Familie und Praxisgründung zunehmend als schwierig herausstellt. Er hat seine Bedenken dann im Sinne des Vereins beiseite geschoben und das Amt weiter verantwortungsvoll ausgeübt. Mit großem Einsatz hat Oli die Themen des Tagesgeschäfts vorangetrieben, mit der Verpflichtung von Dr. Alexander Schmalhofer eine neue sportliche Leitung installiert und dabei seine Führungsrolle voll ausgefüllt. Der gesamte Aufsichtsrat ist sehr dankbar, wie Oli dieses Ehrenamt, für das er keinerlei Vergütung erhalten hat, ein Jahr lang mit vollem Einsatz und in teilweise unruhigen Zeiten ausgeübt hat. Er hat dabei die Gesamtorganisation SSV Jahn personell gut für die Zukunft aufgestellt. Für seinen unermüdlichen Einsatz im Sinne der Jahn Gemeinschaft gebührt ihm unser aufrichtiger Dank.“



Die beiden verbleibenden Vorstandsmitglieder Philipp Hausner und Thomas Ebeling fungieren ab sofort als Übergangsvorstand. Damit bleibt der Jahn vollumfänglich handlungsfähig. Dr. Andreas Gietl dazu: „Thomas Ebeling und Philipp Hausner sind bestens geeignet und allseitig mandatiert, die Geschäfte des Vorstands in den nächsten Monaten in allen Facetten weiterzuführen. Die Gremien werden sich im Frühjahr mit der weiteren Vorgehensweise in struktureller und personeller Hinsicht beschäftigen.“ Der SSV Jahn werde, teilt er mit, über die weiteren Ergebnisse des Strukturprozesses und die künftige personelle Zusammensetzung des Vorstands zu einem gegebenen Zeitpunkt informieren.



Derweil bleibt Philipp Hausner den Oberpfälzern erhalten. Er hat seinen Vertrag als Geschäftsführer der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA vorzeitig verlängert. Die Vertragsverlängerung wurde federführend von Oliver Hein in seiner bisherigen Funktion vorangetrieben und zum Abschluss gebracht. Hausner übernahm im November 2021 die Rolle als kaufmännischer Geschäftsführer und agiert seit Oktober 2025 als Alleingeschäftsführer. Diese Funktion wird Hausner über den 30.06.2026 hinaus bekleiden.



„Das erneute Vertrauen der Gremien, für das ich sehr dankbar bin, ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich. Wir haben in den vergangenen Jahren ein belastbares Fundament geschaffen, auf dem wir nun aufbauen. Mein klares Ziel ist es, den SSV Jahn als sportliches und gesellschaftliches Aushängeschild Ostbayerns weiter zu profilieren. Ob Infrastruktur, wirtschaftliche Stabilität oder sportlicher Erfolg – wir haben konkrete Aufgaben vor uns, die wir mutig und entlang der Jahn Werte angehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der ganzen Jahn Familie diesen Weg konsequent weiterzugehen“, so Hausner. Hein sagt zu dessen Verlängerung: „Es war mir ein großes Anliegen, die Zusammenarbeit mit Philipp Hausner langfristig abzusichern. (...) Er ist die große Konstante beim SSV Jahn, er steht für die Professionalisierung und die wirtschaftliche Stabilität des Jahn. Seine Verlängerung ist ein zentraler Baustein für die Weiterentwicklung in den kommenden Jahren.“