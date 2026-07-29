SSV Jahn macht den Abschluss: Genaue Pokaltermine stehen fest

Das Objekt der Begierde: Diesen Pokal darf der bayerische Sieger in den Himmel recken. – Foto: Wolfgang Zink

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die zeitgenauen Ansetzungen für die zweite Runde des Totopokals festgezurrt. 14 der 16 Partien gehen dabei kommende Woche am Dienstag, den 4. August über die Runde. An diesem Tag sind auch die beiden Drittligisten FC Ingolstadt (beim FC Memmingen) und der FC Würzburger Kickers (beim TSV Abtswind) im Einsatz. Anpfiff der beiden Partien ist um 18:30 Uhr. Der einzig verbliebene Kreissieger FC Wendelstein muss auf das bisher wohl größte Spiel seiner Vereinsgeschichte noch eine Woche warten. Die Mittelfranken aus dem Landkreis Roth, ihres Zeichens Aufsteiger in die Landesliga Nordost, empfangen am Dienstag, den 11. August den TSV 1860 München (Anpfiff 18 Uhr). Abgeschlossen wird die zweite Runde dann tags darauf am Mittwoch, den 12. August, wenn Drittligist SSV Jahn Regensburg beim niederbayerischen Landesligisten TSV Seebach gastiert (Anpfiff 18:30 Uhr).