SSV Jahn macht den Abschluss: Genaue Pokaltermine stehen fest

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die zeitgenauen Ansetzungen für die zweite Runde des Totopokals festgezurrt. 14 der 16 Partien gehen dabei kommende Woche am Dienstag, den 4. August über die Runde. An diesem Tag sind auch die beiden Drittligisten FC Ingolstadt (beim FC Memmingen) und der FC Würzburger Kickers (beim TSV Abtswind) im Einsatz. Anpfiff der beiden Partien ist um 18:30 Uhr. Der einzig verbliebene Kreissieger FC Wendelstein muss auf das bisher wohl größte Spiel seiner Vereinsgeschichte noch eine Woche warten. Die Mittelfranken aus dem Landkreis Roth, ihres Zeichens Aufsteiger in die Landesliga Nordost, empfangen am Dienstag, den 11. August den TSV 1860 München (Anpfiff 18 Uhr). Abgeschlossen wird die zweite Runde dann tags darauf am Mittwoch, den 12. August, wenn Drittligist SSV Jahn Regensburg beim niederbayerischen Landesligisten TSV Seebach gastiert (Anpfiff 18:30 Uhr).
Hier gibt`s den Überblick über die 2. Runde
Di., 04.08.26 18:30 Uhr 1. FC Lichtenfels - TSV Neudrossenfeld
Di., 04.08.26 18:30 Uhr SpVgg Lam - VfB Eichstätt
Di., 04.08.26 18:30 Uhr FC Dingolfing - DJK Vilzing
Di., 04.08.26 18:30 Uhr SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching
Di., 04.08.26 18:30 Uhr FC Memmingen - FC Ingolstadt 04
Di., 04.08.26 18:30 Uhr TSV Schwaben Augsburg - FV Illertissen
Di., 04.08.26 18:30 Uhr SV Aubing München - TSV Landsberg
Di., 04.08.26 18:30 Uhr SpVgg SV Weiden - SpVgg Ansbach
Di., 04.08.26 18:30 Uhr TSV Kornburg - SpVgg Bayreuth
Di., 04.08.26 18:30 Uhr TSV Großbardorf - 1. FC Schweinfurt 05
Di., 04.08.26 18:30 Uhr TSV Abtswind - FC Würzburger Kickers
Di., 04.08.26 19:00 Uhr TSV 1860 Rosenheim - SV Wacker Burghausen
Di., 04.08.26 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg - TSV Buchbach
Di., 04.08.26 19:00 Uhr Viktoria Aschaffenburg - TSV Aubstadt
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Wendelstein 2017 - TSV 1860 München
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr TSV Seebach - SSV Jahn Regensburg