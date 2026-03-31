SSV Jahn lüftet das Trainergeheimnis Sascha Hildmann, der Preußen Münster von der 4. in die 2. Liga führte, heuert beim Regensburger Drittligisten an von Florian Würthele · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser

Sascha Hildmann ist der neue Cheftrainer beim SSV Jahn Regensburg. – Foto: IMAGO / Revierfoto

Es wurde eifrig spekuliert in den letzten Tagen. Wer wird der neue Trainer beim SSV Jahn Regensburg? Womöglich mit Tobias Schweinsteiger ein alter Bekannter? Oder doch ein Aufsteiger aus der Jahnschmiede als Übergangslösung? Jetzt ist klar: Es ist dann doch auf eine externe Lösung hinausgelaufen beim Drittligisten.



Am Dienstag stellt der Verein seinen neuen Coach vor, der bereits am heutigen Vormittag die erste Trainingseinheit leitet: Sascha Hildmann heißt der neue Mann an der Seitenlinie des Jahn. Der 53-Jährige coachte bis Ende April 2025 mehrere Jahre lang den SC Preußen Münster. Unter seiner Regie schafften die Westfalen den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Ab sofort greift der gebürtige Pfälzer in der Oberpfalz an. Beim SSV Jahn hat Hildmann einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben.

Neben dem neuen Cheftrainer kommt mit Louis Cordes ein neuer Co-Trainer nach Regensburg, der das bisherige Trainerteam um Munier Raychouni, Oliver Seitz, Simon Hecht und Philipp Tschauner komplettiert. Der 33-jährige Cordes hatte mit Hildmann bereits mehrere Jahre in Münster und in Mainz zusammengearbeitet. Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer lässt sich in einer Pressemitteilung wie folgt zitieren: „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Sascha und haben schnell gemerkt, dass er sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch im zwischenmenschlichen Bereich sehr gut zu uns passt. Sascha bringt viel Erfahrung mit, kann Menschen mit seiner Art begeistern und hat bereits bewiesen, dass er Mannschaften mit Kontinuität und Akribie weiterentwickeln kann. Er ist ein sehr ambitionierter und kommunikativer Trainer, der sich mit der Ausrichtung und der Spielidee des SSV Jahn voll identifiziert. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“



Sascha Hildmann sagt zu der neuen Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim SSV Jahn und möchte die verbleibenden acht Spiele der Saison intensiv nutzen, um die Mannschaft, den Verein und das gesamte Umfeld genau kennenzulernen. Mein erster Eindruck vom Club ist sehr positiv, der SSV Jahn wirkt nach außen bodenständig, aber auch sehr ambitioniert, was für eine erfolgreiche Arbeit eine hervorragende Basis bietet. Dabei lege ich als Chef-Trainer großen Wert auf eine hohe Mentalität sowie eine ausgeprägte Eigenmotivation der Spieler, die in jedem Training und jedem Spiel alles für ihr Team und das Saisonziel geben. Ich habe mich im Vorfeld viel über den SSV Jahn erkundigt und bin überzeugt, dass unsere gemeinsamen Werte und Ziele sehr gut zusammenpassen, um hier langfristig und nachhaltig etwas zu entwickeln.“





Hildmann trainierte auf seiner letzten Station den SC Preußen Münster, wo er zwischen Anfang 2020 bis Mitte 2025 tätig war. Nach drei Jahren in der Regionalliga schaffte er mit den Westfalen 2023 und 2024 den Doppelaufstieg von der 4. Liga in die 2. Liga. Zuvor war er beim 1. FC Kaiserslautern (2018-2019) und bei der SG Sonnenhof Großaspach (2017-2018) als Cheftrainer aktiv. Beim FSV Mainz 05 sammelte der gebürtige Kaiserslauterner zudem seine ersten Erfahrungen im Nachwuchs. In Form einer Pressekonferenz wird Sascha Hildmann am heutigen Dienstag um 15 Uhr im Jahnstadion offiziell vorgestellt.