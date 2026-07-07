SSV Jahn leiht Stürmer von Bundesligist Paderborn aus

Marco Wörner ist der nächste Neuzugang beim SSV Jahn Regensburg. – Foto: Imago/Dünhölter Spor

Mit Wörner bekommt der Kader des SSV Jahn offensiven Zuwachs. Der 21-Jährige steigt bereits am heutigen Dienstagnachmittag ins Training in der Sportschule Oberhaching ein, wo die Oberpfälzer gegenwärtig ihr Trainingslager beziehen. „Marco ist ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der sich durch seine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr auszeichnet. Er kann sowohl im Zentrum, als auch auf den Halbpositionen eingesetzt werden und wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente geben. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den SSV Jahn entschieden hat und künftig unsere Mannschaft verstärken wird“, lässt sich Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer Pressemeldung zitieren.



Seit 2025 ist Marco Wörner bei beim SC Paderborn aktiv und kam dort bereits auf vier Einsätze in der 2. Bundesliga sowie einen Einsatz im DFB Pokal gegen Bayer 04 Leverkusen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den SC Verl ausgeliehen, wo er in 20 Spielen vier Tore und sechs Assists beisteuerte. Seine fußballerische Ausbildung genoss Wörner von 2015 bis 2025 beim SC Freiburg. Der Offensivspieler freut sich nun auf das Jahr in Regensburg und will in der kommenden Spielzeit auf Drittliga-Niveau viel Spielpraxis sammeln: „Ich hatte von Beginn an einen sehr guten Eindruck und mit den Verantwortlichen des Jahn gute Gespräche. In diesem Umfeld wie hier in Regensburg kann ich gezielt an meinen Stärken und Schwächen arbeiten. Jetzt gilt es die Mannschaft schnell kennenzulernen, mich zu intergieren und dann Vollgas zu geben, um eine erfolgreiche Drittliga-Saison mit dem SSV Jahn zu spielen“, so Wörner zu seiner neuen Aufgabe.