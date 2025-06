SSV Jahn leiht Mittelfeldtalent von Greuther Fürth aus

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport beim Jahn, sagt in einer Pressemeldung zur Leihgabe: „Philipp Müller bringt eine sehr gute Veranlagung mit und wird uns in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga auf der zentralen Mittelfeldposition weiterhelfen. Mit seiner Passsicherheit, seiner Zweikampfstärke, als auch mit seinen physischen Voraussetzungen kann er bereits wichtige Qualitäten, die es in dieser Liga braucht, vorweisen. Wir freuen uns sehr, dass er sich dazu entschieden hat, seine Entwicklung beim SSV Jahn voranzutreiben.“



Der gebürtige Bamberger schloss sich im Alter von 12 Jahren dem Leistungszentrum der SpVgg Greuther Fürth an. Dort durchlief er alle Altersstufen, bis der defensive Mittelfeldspieler im März 2023 gegen den Hamburger SV in der 2. Bundesliga debütierte. In der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit kommt Philipp Müller auf zwölf Einsätze sowie einen Treffer und eine Vorlage. Bei der zweiten Mannschaft von Fürth verdiente sich Müller zudem seine Sporen in der Regionalliga Bayern. 31 Mal kam er in Bayerns höchster Eliteklasse zum Einsatz.



Philipp Müller selbst sagt zur neuen Herausforderung beim SSV Jahn: „Ich freue mich sehr, dass es mit der Leihe geklappt hat. Die Gespräche mit Achim Beierlorzer und Michael Wimmer haben mich von der Perspektive hier überzeugt. Das Umfeld in Regensburg ist ideal, um mich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen. Ich werde alles geben, um möglichst viel Spielzeit zu sammeln und der Mannschaft zu helfen, sodass wir eine erfolgreiche Saison spielen können.“