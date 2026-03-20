SSV Jahn klärt die Nachfolge von Oliver Hein Günter Hödl wird neuer Vorstandsvorsitzender beim Regensburger Drittligisten von PM / Florian Würthele · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Neuer Vorstandschef beim SSV Jahn Regensburg: Günter Hödl. – Foto: Köglmeier / SSV Jahn

Der SSV Jahn hat die Nachfolge von Oliver Hein geklärt. Günter Hödl ist neuer Vorstandsvorsitzender beim Regensburger Drittligisten. Sein Vorgänger Hein hatte das Amt ja zu Jahresbeginn niedergelegt. Darüber informiert der Verein am Freitagvormittag.

Der Aufsichtsrat des SSV Jahn Regensburg e.V. hat in seiner Sitzung am gestrigen Donnerstag damit wichtige personelle Weichen für die Zukunft gestellt. Günter Hödl wurde vom e.V.-Aufsichtsrat einstimmig für drei Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt und tritt sein Amt mit sofortiger Wirkung an. Im Zuge dessen wurden auch Thomas Ebeling und Philipp Hausner in ihren Ämtern als weitere Vorstandsmitglieder bestätigt. Grundlage für die personellen Weichenstellungen war die zuvor erfolgte Verabschiedung geplanter struktureller Veränderungen.



Dr. Andreas Gietl, Aufsichtsratsvorsitzender des SSV Jahn, lässt sich in einer entsprechenden Pressemeldung so zitieren: „Günter Hödl ist dem SSV Jahn seit 1982 treu in den verschiedensten Positionen verbunden und gehört dem Aufsichtsrat seit über 10 Jahren an. Ich freue mich, dass er auch nach seiner bevorstehenden Pensionierung dem SSV Jahn treu bleibt und sich ab sofort noch intensiver einbringen wird. Mit ihm hat der Jahn einen Vorstandsvorsitzenden, der den Jahn sympathisch, kompetent und bodenständig in der Region vertreten wird. Ich bedanke mich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und seinen Einsatz als stellvertretender Vorsitzender.“





Der neue Vorstandsvorsitzende Günter Hödl gibt zu Protokoll: „Es ist mir eine große Ehre, diese verantwortungsvolle Position als Vorstandsvorsitzender zu übernehmen. Der SSV Jahn ist für mich seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit. Mein Ziel ist es, den Verein erfolgreich durch die anstehenden strukturellen Prozesse zu führen. Außerdem ist es mir wichtig, die Botschafterrolle des SSV Jahn und seine Werte, die uns in den vergangenen Jahren stark gemacht haben, weiterhin fest zu verankern und zu repräsentieren. Ich danke dem Aufsichtsrat für das einstimmige Vertrauen und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen Thomas Ebeling und Philipp Hausner.“



Im Rahmen seiner Sitzung wählte der Aufsichtsrat des SSV Jahn Regensburg e.V. zudem mit Sebastian Nachreiner einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden für dieses Gremium. Zuvor hatte Günter Hödl dieses Amt inne. Nachreiner ist zudem ab sofort in den Aufsichtsrat der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA satzungsgemäß entsandt worden.









Thomas Ebeling und Philipp Hausner haben den SSV Jahn Regensburg e.V. seit dem Rücktritt von Oliver Hein im Januar 2026 aktiv geführt und hierbei alle erforderlichen operativen und strategischen Themen vorangetrieben. Im bisherigen Jahresverlauf stand die Finalisierung der Arbeit der seit gut einem Jahr tätigen Strukturkommission im Fokus, bevor die Neubesetzung des Amtes des Vorstandsvorsitzenden des SSV Jahn Regensburg e.V. erfolgen sollte. Mittlerweile konnte ein Konzept für die künftigen Strukturen des SSV Jahn erarbeitet werden, welches am gestrigen Donnerstag durch den Aufsichtsrat und den Vorstand des SSV Jahn Regensburg e.V. sowie den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA befürwortet und bestätigt wurde. Infolgedessen erfolgte die einstimmige Wahl von Günter Hödl zum Vorstandsvorsitzenden, die mit seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat des e.V. verbunden ist.



Die personelle Neuaufstellung ist somit eng mit der Arbeit der Strukturkommission verknüpft, welche die Ergebnisse ihrer Analyse und der geplanten Detailänderungen im Laufe des Frühjahrs öffentlich präsentieren und einen entsprechenden Mitgliederdialog starten wird. Die Inkraftsetzung dieser strukturellen Schärfungen erfordert die Zustimmung der Mitgliederversammlung des SSV Jahn Regensburg e.V. und der Hauptversammlung der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA. Günter Hödl wird das Amt unabhängig davon ausführen, ob die vorgeschlagenen Änderungen angenommen werden.



Hans Rothammer, Aufsichtsratsvorsitzender der SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA, ordnet ein: „Mit Günter Hödl rückt eine enorm verlässliche und regional verwurzelte Persönlichkeit an die Vorstandsspitze unseres Vereins. Günter steht für den Jahn und hat seine Entwicklung treu, beständig und stets ausgleichend begleitet. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit. Diese Verlässlichkeit prägt auch unsere geplante neue Struktur, bei der die Verbindung und Vernetzung des SSV Jahn in die Politik und Wirtschaft der Region gestärkt werden: Wir sichern unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit für Meilensteine wie den Neubau eines Nachwuchsleistungszentrum in Barbing und bilden die unterschiedlichen relevanten Anspruchsgruppen in unseren Gremienstrukturen passend ab, um entschlossen an einem Strang zu ziehen.“



Dr. Andreas Gietl ergänzt mit Blick auf die strukturellen Anpassungen: „Das neue Konzept trennt operative Führung und ehrenamtliche Kontrolle klarer voneinander. Zugleich wird die wichtige Fundierung zentraler Entscheidungen breit angelegt. Wir verdeutlichen die Rolle unserer Mitglieder und achten gleichzeitig auf hochprofessionelle, handlungsfähige Strukturen für unser Hauptamt. Auf den transparenten Dialog mit unseren Mitgliedern über dieses zukunftsweisende Modell freue ich mich sehr.“