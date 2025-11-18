SSV Jahn klärt die Nachfolge von Achim Beierlorzer

Der Jahn hat die Position des Sportdirektors neu besetzt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Dr. Alexander Schmalhofer die sportliche Leitung und Verantwortung für die Profimannschaft des Drittligisten. Mit dieser Neubesetzung geht auch eine strukturelle Änderung einher: Philipp Hausner wird künftig auf Geschäftsführungsebene alleinig die kaufmännisch-administrative und sportliche Führung des SSV Jahn verantworten. Damit hat der Jahn einen Nachfolger für den Anfang Oktober entlassenen Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer gefunden.



„Wir freuen uns sehr, mit Alexander Schmalhofer einen ausgewiesenen Fußball-Fachmann für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben. Er hat uns in einem intensiven und umfangreichen Auswahlverfahren vollends überzeugt“, lässt sich Vorstandsvorsitzender Oliver Hein in der Pressemeldung zitieren. „Aufgrund seines Charakters, seiner umfangreichen Qualifikationen und seines Verständnisses von Fußball und Menschenführung passt Alexander Schmalhofer sehr gut zum SSV Jahn und den vakanten Aufgabengebieten.“ Hein ergänzt: „Die Entscheidung zur Zusammenarbeit ist in den dafür zuständigen Gremien einstimmig und mit deutlich spürbarer gemeinsamer Überzeugung getroffen worden.“



Philipp Hausner freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor: „Wir sind überzeugt davon, dass Alexander Schmalhofer als neuer Sportdirektor die sportliche und sportstrategische Neuausrichtung maßgeblich vorantreiben und verantworten wird. Seine hohe Fachkompetenz, gepaart mit seiner konzeptbasierten und analytischen Arbeitsweise, seinen bisherigen Erfahrungen im Profifußball und seinem Netzwerk sind wertvolle Faktoren, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Er wird eng mit dem Trainerteam, Staff und den Spielern der Profimannschaft, der Nachwuchsabteilung Jahnschmiede, seinem direkten Team auf der Geschäftsstelle sowie der Geschäftsführung zusammenarbeiten.“



Der neue Sportdirektor Dr. Alexander selbst sagt zu seinem Start: „Der SSV Jahn ist ein ambitionierter, konzept- und wertebasierter Profifußballclub, den ich schon in den vergangenen Jahren verfolgt habe. Mit dieser Herangehensweise kann ich mich persönlich stark identifizieren. Ich freue mich daher riesig auf diese spannende Aufgabe und auf eine enge, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Ich möchte gemeinsam mit einem starken Team meinen Teil dazu beitragen, den SSV Jahn – ausgehend von den Profis – in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.“



Der 38-jährige gebürtige Münchner war von 2021 bis 2025 als „Head of Sports Analytics and Development“ bei RB Soccer in München tätig. Als Teil eines internationalen Teams betreute er die RB-Standorte Leipzig, Brasilien und New York und begleitete unter anderem die strategische Weiterentwicklung von Spielphilosophie, Spielanalyse und Datenanalyse. Zuvor war der Absolvent des DFL-/DFB-Zertifikats „Management im Profifußball“ mehrere Jahre Leiter Spielanalyse & Innovation bei RB Salzburg (2017 – 2021). Der Diplom Sportwissenschaftler promovierte an der TU München und fungiert ferner als wissenschaftlicher Programmleiter des Zertifikats Spielanalyse am Internationalen Fußball Institut. Dr. Alexander Schmalhofer tritt seine neue Tätigkeit beim SSV Jahn am heutigen Dienstag an. In Form einer Pressekonferenz am morgigen Mittwoch wird er beim SSV Jahn auch offiziell vorgestellt.