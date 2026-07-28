SSV Jahn II: Trainerlösung weiterhin in der Schwebe Die Regensburger möchten die Trainerfrage bei der U21 baldmöglichst geregelt haben von Florian Würthele · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Die U21 des SSV Jahn Regensburg agiert nach wie vor ohne „richtigen“ Cheftrainer. – Foto: HMB Media / Julien Becker

Seit mittlerweile zweieinhalb Wochen ist die U21 des SSV Jahn Regensburg ohne offiziellen Cheftrainer unterwegs. Die einstweilige Freistellung von Lukas Baumer hinterließ viele Fragen. Wie sich die dauerhafte Lösung auf der Trainerposition darstellt und wann diese festgezurrt werden soll, ist weiterhin offen.

Zu Saisonbeginn in der Bayernliga Nord steht fürs Erste der eigentliche Co-Trainer Daniele Luggisi in der Hauptverantwortung. Der 23-Jährige genießt das Vertrauen der Verantwortlichen – und zwar auch weiterhin, eben bis eine Trainerlösung gefunden ist. Einen Haken gibt es: Luggisi verfügt nicht über die nötige A-Lizenz. Diese ist vom DFB vorgeschrieben, um als Cheftrainer eine U21 in einem Nachwuchsleistungszentrum – oder eine Jugendmannschaft in den DFB-Nachwuchsligen – zu leiten. Der SSV Jahn hat vom DFB eine gewisse Übergangszeit eingeräumt bekommen, um die Trainer-Angelegenheit zu klären.



Von Seiten des Drittliga-Klubs hält man sich zu der Thematik weiterhin bedeckt. Auf FuPa-Anfrage teilt der SSV Jahn mit: „Wir befinden uns auf der Suche nach einer Lösung für den U21-Trainerposten.“ Und weiter: „Zu sonstigen Details rund um diese Suche und Personalie können wir aktuell keine weitere Auskunft geben.“ Weiter offen ist nicht nur das Wann. Sondern auch, ob es auf eine externe Trainerlösung hinauslaufen wird, oder ob womöglich doch Lukas Baumer auf seinen angestammten Posten zurückkehren wird. Freilich möchte der Jahn die Trainerfrage bei seiner U21 baldmöglichst geregelt haben.





Sportlich ist die Nachwuchstruppe um Björn Zempelin, Lenny Schön und Raphael Steudtner mit zwei Unentschieden in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Auf das 3:3 beim Würzburger FV folgte daheim ein 1:1 gegen den TSV Nördlingen. Es waren zwei zufriedenstellende Leistungen zum Auftakt – wenngleich in beiden Spielen ein Sieg definitiv möglich gewesen wäre. Am kommenden Samstag treten die Regensburger Youngster zum U21-Duell beim FC Ingolstadt II an. Hier soll im besten Falle der erste Saisonsieg herausspringen.