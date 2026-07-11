SSV Jahn II: Lukas Baumer vorerst nicht mehr Trainer „Bis auf Weiteres“, wie die Regensburger mitteilen, steht der 32-Jährige für die Betreuung der U21 nicht zur Verfügung von Florian Würthele · Heute, 14:42 Uhr · 0 Leser

Steht fürs Erste nicht mehr an der Seitenlinie des SSV Jahn Regensburg II: Lukas Baumer. – Foto: Felix Schmautz

Überraschende Trainer-Meldung aus der Bayernliga Nord. Eine Woche vor dem Saisonstart nimmt der SSV Jahn Regensburg eine personelle Veränderung im Trainerstab seiner U21 vor. Übungsleiter Lukas Baumer wird die Mannschaft „bis auf Weiteres“, wie der Jahn mitteilt, nicht mehr betreuen. Damit wird der 32-Jährige auch beim ersten Punktspiel am kommenden Samstag (18. Juli) auswärts gegen den Würzburger FV nicht an der Seitenlinie des Jahn II stehen.

Wörtlich heißt es in der Meldung des Profiklubs kurz und knapp: „Trainer Lukas Baumer steht für die Betreuung der Mannschaft bis auf Weiteres nicht zur Verfügung.“ Über Hintergründe zu dieser überraschenden Personalie informiert des SSV Jahn nicht. Laut FuPa-Informationen hat die vorläufige Trennung keinerlei sportlichen Hintergründe. Des Weiteren: „Um den Trainings- und Spielbetrieb nahtlos und fokussiert fortzuführen, wird interimsweise das aktuelle Trainer- und Betreuerteam die Mannschaftsführung übernehmen.“ Konkret setzt sich das weitere Trainerteam der U21 aus Co-Trainer Daniele Luggisi, dem Analysten David Müller, Athletiktrainer Pepe Warminski und Torwart-Trainer Daniel Freiberger zusammen.



Erst seit wenigen Wochen coacht Lukas Baumer die nochmals verjüngte Bayernliga-Mannschaft des SSV Jahn, die diesen Sommer wieder zahlreiche U19- und U17-Spieler aufnahm. Zuvor war der Inhaber A+-Lizenz für die Regensburger U17 verantwortlich. Bereits seit 2014 ist der gebürtige Chamer im Nachwuchs des SSV Jahn tätig.





Zur Stunde absolvierten Zempelin, Schön und Co. das letzte Spiel dieser Vorbereitung. Man gastiert bei der Regionalliga-U23 des FC Augsburg. Zuletzt hatte der Jahn II gegen weitere namhafte Gegner getestet. Sowohl gegen die SpVgg Greuther Fürth II (2:3) als auch gegen Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers (0:3) zog sich die blutjunge Mannschaft achtbar aus der Affäre.