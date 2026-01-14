Nach fünf Spielzeiten ist Schluss für Christoph Jank als Cheftrainer des SSV Jahn Regensburg II. – Foto: Wolfgang Zink

SSV Jahn II: Jank hört auf, Baumer übernimmt im Sommer Der langjährige U21-Coach verabschiedet sich nach insgesamt sieben Jahren von Jahn Regensburg Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord SSV Jahn II Lukas Baumer Christoph Jank

Die Bayernliga-U21 des SSV Jahn Regensburg bekommt zur Saison 2026/27 einen neuen Trainer. Nach fünf Jahren als Chefcoach der U21 und insgesamt sieben Jahren in der Jahnschmiede, gibt Christoph Jank am Saisonende sein Traineramt ab. Der 52-jährige Österreicher wird den Jahn verlassen und sich neu orientieren. Die Nachfolgelösung konnte bereits geregelt werden. Der aktuelle U17-Trainer Lukas Baumer (31) übernimmt ab Sommer den U21-Posten, übernimmt damit die Verantwortung für das älteste Jahnschmiede-Team. Über den bevorstehenden Trainerwechsel informiert der Drittligaklub am Mittwoch.

NLZ-Leiter Christian Martin tut in den sozialen Medien des SSV Jahn kund: „Die Jahnschmiede hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt – und Christoph Jank hat hierbei einen wichtigen Anteil geleistet. In seinen sieben Jahren war er stets mit voller Akribie und unermüdlichem Einsatz am Ball. Seine Professionalität, seine Expertise und sein bodenständiger Charakter wurden am Kaulbachweg von allen sehr geschätzt. Wir respektieren seinen Wunsch nach Veränderung, danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute. Der Augenblick des Abschiednehmens ist aber noch nicht gekommen, da die gemeinsame Reise noch nicht zu Ende und in den ausstehenden Bayernligaspielen noch viel zu erreichen ist.“



Christoph Jank begründet seine Entscheidung wie folgt: „Die Zeit in Regensburg werde ich immer als sehr positiv in Erinnerung behalten, die Verbundenheit zum SSV Jahn und allen Menschen, die mich begleitet haben, ist weiterhin hoch und bleibt bestehen. Dennoch ist zum Jahresende der Gedanke gereift, nach Saisonende das Amt als U21-Trainer abzugeben, weil ich erst einmal eine Pause vom Fußball einlegen möchte und ein neuer Impuls mit den gegenwärtigen Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Jahnschmiede sinnvoll sein kann. Der Fokus liegt für mich bis dahin vollkommen auf den noch folgenden Spielen in der Bayernliga und dem Vorantreiben der angestoßenen Entwicklung der Spieler.“



Der österreichische Fußballlehrer hat einen großen Beitrag zur erfolgreichen Arbeit in der Jahnschmiede geleistet. Als 300-facher österreichischer Bundesliga-Spieler, Nachwuchstrainer bei Rapid Wien sowie sportlicher Leiter beim Wiener Sportklub verschlug es Jank 2019 nach Ostbayern zum SSV Jahn. Mit Einsatz und hoher fachlicher Expertise trug er maßgeblich dazu bei, die Ausbildungsstrukturen auf das heutige Niveau zu professionalisieren. Nach zwei Spielzeiten als Verantwortlicher der U17 übernahm Jank die U21 in der Bayernliga, wo er in fünf Saisons und über 160 Pflichtspielen die Entwicklung der Talente an der Schwelle zum Profibereich begleitete. Natürlich möchte er sich mit dem Klassenerhalt in der Bayernliga Nord verabschieden.







Lukas Baumer steigt von der U17 zur U21 auf. – Foto: SSV Jahn Regensburg





Mit Lukas Baumer steht Janks Nachfolger bereits fest. Christian Martin zu der Neubesetzung: „Lukas hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen und ist ein echtes Jahnschmiede-Eigengewächs, der viel Expertise und Energie mitbringt. Mit der Übernahme der U21 soll er nicht nur die Talente weiter formen, sondern sie auch auf den Übergang in den Profibereich vorbereiten und begleiten.“



Der 31-jährige Lukas Baumer ist seit 2014 im Nachwuchs des SSV Jahn tätig. In der laufenden Saison verpasste er mit seinem U17-Jahrgang nur knapp den Einzug in die Liga A und damit das Rennen um die deutsche Meisterschaft. In der Rückserie geht es für die U17 in Liga B um den Einzug in den DFB-Pokal. Baumer sagt zur neuen Rolle: „Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Weg nach 12 Jahren nun in dieser verantwortungsvollen Position fortführen darf und gehe mit großem Ehrgeiz und Vorfreude an die Aufgabe heran. Trotzdem bleibt die aktuelle Priorität, die Ziele meiner U17 in der Rückrunde zu erreichen und die Saison in beiden Teams erfolgreich abzuschließen.“