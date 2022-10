Nach zwei Auswärtspleiten möchten die Bayernliga-Youngster des SSV Jahn, hier mit Luis Bezjak (rechts) in Geesdorf, zu Hause den Bock umstoßen. – Foto: Hans Will

SSV Jahn II: Daheim hui, auswärts pfui? Der Zweitliga-Nachwuchs ist in der Bringschuld – Zwei Aspekte lassen auf einen positiven Trend hoffen

Es zeichnet sich ab, dass der SSV Jahn II in der Fußball-Bayernliga Nord das Wegfallen von vier Topspielern zum Saisonwechsel (noch) nicht ganz kompensieren kann. Die Entwicklung der blutjungen Truppe geht in die richtige Richtung, ja, dennoch zahlte der Regensburger Nachwuchs zuletzt regelmäßig Lehrgeld. In Gebenbach (0:5) oder Geesdorf (0:2) etwa, um sich die vergangenen beiden Auftritte nochmal ins Gedächtnis zu rufen.

Zwei Aspekte machen Hoffnung auf die Wende. Erstens: Auch in der alten Saison ging die Entwicklungs- und Formkurve während des Saisonverlaufs nach oben; die jungen Spieler brauchen eben Zeit, die man ihnen am Kaulbachweg auch gibt. Einige, wie Torwart Sebastian Vogel oder Mittelfeldmann Bastian Walter, stießen frisch aus der A-Jugend hervor und gehen bei der Jahn-U21 gerade ihre ersten Schritte im weit anspruchsvolleren Herrenbereich. Dass der Sprung aus der U19-Bayernliga in die Bayernliga der Senioren riesig ist, steht nicht zur Debatte.



Zweitens: Auf heimischem Geläuf (4/1/1) läuft es für den Jahn II (12., 16 Punkte) bis dato weit besser als auswärts (1/0/6). Diese Diskrepanz machte sich schon in der Vorsaison bemerkbar. Und nun wartet am Samstag um 16 Uhr gegen den Tabellennachbarn ASV Neumarkt (13., 15) wieder ein Heimspiel.





„Auch auswärts spielen wir einen guten Fußball, aber die Ergebnisse sind nicht nicht so da, wie wir sie erwarten. Wir erspielen uns Chancen, die wir nicht nutzen können, und sind in der Defensive zu fehleranfällig. Das wurde bestraft“, so lautet der Erklärungsversuch von SSV-Cheftrainer Christoph Jank für das enorme Ergebnis-Gefälle zwischen heim und auswärts. Hinzu käme die Cleverness der letzten Gegner: Geesdorf agierte defensiv- und konterstark, Gebenbach war physisch stark.



Auf alle Fälle sollte schön langsam wieder Zählbares her, zumal die Relegationszone bedrohlich nah herangerückt ist. Die Spielpause nutzten Jank und sein Trainerteam dazu, mit den Spielern gewisse Themen durchzugehen. Gerade die Tiefen-Sicherung im gegnerischen Ballbesitz wurde beim Videostudium angesprochen. Jank erwartet von seinen Schützlingen, „dass sie die angesprochenen Themen besser machen, dass ein positiver Lernprozess da ist“. Und dass sie durch dieses positive Lernen gefestigter und zielstrebiger vor dem Tor seien. „Wir werden gestärkt und voller Tatendrang ins Spiel gehen!“



Donlan Osei-Tutu (Schmerzen der Patellasehne) und Alexander Sperl (Muskelverletzung) sind zum Zuschauen verdammt. Dafür könnte Rechtsaußen Bene Köppel nach langer Verletzungspause wieder in den Kader rutschen. Ob der bis zur Winterpause für Spiele der Zweitligaprofis gesperrte „Chaos-Wechsler“ Sarpreet Singh früher oder später für die U 21 spielberechtigt sein könnte, dazu kann Jank keine Angabe machen.