SSV Jahn holt weiteren Stürmer aus der 4. Liga

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport beim SSV Jahn, sagt über die Neuverpflichtung folgendes: „Lucas hat in der vergangenen Spielzeit nicht nur bewiesen, dass er eine enorme Torgefahr mitbringt, sondern auch die nötige Zielstrebigkeit sowie Mentalität gegen den Ball besitzt, die wir bei unserer Spielidee sehen wollen. Zudem glauben wir fest an sein Entwicklungspotenzial, das wir gemeinsam mit ihm ausschöpfen wollen.“



Die Karriere des mittlerweile 25-Jährigen begann im Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken. Als 16-Jähriger wechselte er in die renommierte Fußballschule des SC Freiburg. Über die U19 des Bundesligisten und Europapokalteilnehmers sammelte Hermes ab 2019/20 in der U23 von Mainz 05 seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball. Nach einem zweijährigen Aufenthalt bei den Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest schloss er sich dem FSV Frankfurt an, wo ihm in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Einsätzen 13 Tore und 8 Vorlagen gelangen.



Dem neuen Kapitel in der 3. Liga blickt Hermes mit großer Vorfreude entgegen: „Der SSV Jahn hat mich mit seinen Gegebenheiten direkt beeindruckt, ich bin sehr froh nun hier in Regensburg zu sein. Der SSV Jahn ist ein sehr ambitionierter Verein, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Auch die Spielphilosophie passt zu meinem Spielstil, was mir bei meinem Wechsel ebenfalls wichtig war. Ich brenne darauf meine ersten Partien im Jahnstadion Regensburg vor den Fans spielen zu dürfen, dafür spielt man Fußball“, sagt der 25-Jährige, der nach Benedikt Bauer, Davis Asante, Phil Beckhoff und Dustin Forkel der fünfte Neuzugang ist bei den Regensburgern.