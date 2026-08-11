SSV Jahn holt österreichischen U21-Nationalspieler Das 21-jährige Offensivtalent Zétény Jánó kommt vom FC Red Bull Salzburg von Florian Würthele · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Nach einer schweren Fußverletzung möchte Zétény Jánó (am Ball) beim SSV Jahn Regensburg wieder angreifen. – Foto: Imago/GEPA pictures

Drittligist SSV Jahn Regensburg ist nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und verstärkt sich mit Zétény Jánó. Der 21-jährige Offensivspieler kommt vom FC Red Bull Salzburg und unterschreibt in der Oberpfalz einen Zweijahresvertrag bis zum Juni 2028. Den Transfer verkündet der Jahn am frühen Dienstagabend.

Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer tut in einer entsprechenden Pressemitteilung folgendes zu der Neuverpflichtung kund: „Mit Zétény gewinnen wir einen sehr spannenden Spieler, der mit seinen 21 Jahren bereits reichlich Spielerfahrung im Herrenbereich mitbringt. Er agiert intensiv gegen den Ball, bewegt sich clever in den Zwischenräumen und bringt viel Torgefahr mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den Jahn entschieden hat und wir nun gemeinsam an seiner Weiterentwicklung arbeiten.”



Der Österreicher kommt in seiner noch jungen Karriere bereits auf knapp 100 Profieinsätze in Österreich (76 in der 2. Liga und 25 in der österreichischen Bundesliga). In seiner Ausbildungszeit in der RB-Akademie sowie dem FC Liefering spielte Jánó außerdem in der UEFA Youth League auf höchstem Niveau im Nachwuchs. In den vergangenen zwei Spielzeiten war der 21-Jährige an den Grazer AK ausgeliehen, wo er auch sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Der österreichische U21-Nationalspieler verletzte sich in der vergangenen Saison schwerer und will nun beim SSV Jahn wieder angreifen.





Zétény Jánó selbst freut sich auf die neue Aufgabe in Regensburg heran und sagt: „Der SSV Jahn Regensburg ist ein großartiger Verein mit hervorragenden Voraussetzungen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und habe richtig Bock darauf, hier loszulegen. Ich möchte der Mannschaft vor allem in der Offensive helfen. Gleichzeitig will ich auch viel Arbeit gegen den Ball investieren, um dem Team auf dem Platz bestmöglich zu helfen.“