SSV Jahn findet neuen U19-Coach: Er kommt von Ingolstadt

Der gebürtige Stuttgarter Wilko Bauer kommt vom FC Ingolstadt 04 in die Domstadt und treibt künftig in der Jahnschmiede die Entwicklung der Talente voran. Auch in Ingolstadt zeichnete er als Chefanweiser der U19 verantwortlich. Der 35-Jährige ist in Besitz der UEFA-Elite-Junioren-Lizenz und der A-Lizenz, er begann seine Trainerkarriere bei den Stuttgarter Kickers und vertiefte seine Expertise in der Akademie von RB Salzburg. Dort war er von 2017 bis 2024 in verschiedenen Altersbereichen als Cheftrainer tätig. Im Sommer 2024 startete Bauer seine Fortbildung zur UEFA Pro-Lizenz.



„Mit Wilko haben wir eine tolle Besetzung für die U19 gefunden, der mit seiner Persönlichkeit und seiner fußballerischen Kompetenz überzeugt. Mit seiner Herangehensweise in der Talententwicklung und seinen Ideen auf und neben dem Platz passt er sehr gut zu unserem Weg und in die Jahnschmiede. Wir waren früh von einer Zusammenarbeit mit ihm überzeugt und freuen uns nun, die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen“, gibt Regensburgs NLZ-Leiter Christian Martin auf der Homepage des Klubs zu Protokoll.



Wilko Bauer selbst äußert sich so zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in dieser spannenden Stadt, bei einem traditionsreichen Verein und mit einem engagierten Team. Bereits in den ersten Gesprächen mit Christian Martin war für mich klar: Die Werte des Vereins und der Fokus auf die Entwicklung junger Spieler passen hervorragend zu meiner Philosophie. Ich bin voller Vorfreude, gemeinsam mit den Jungs zu arbeiten, sie individuell weiterzubringen und als Team Erfolge zu feiern.“