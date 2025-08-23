SSV Jahn atmet auf, Schweinfurt 05 weiter glück-, tor- und punktlos

Der SSV Jahn Regensburg atmet in der 3. Liga nach dem ersten Sieg der Saison auf. Der 1. FC Schweinfurt 05 ist hart im Profialltag angekommen und wartet weiter auf den ersten Punkt nach dem Aufstieg. 400 Schnüdel-Fans hatten ihr Team in die Domstadt begleitet. Sie sahen vor 7.553 Zuschauern im zur Hälfte gefüllten Jahn-Stadion am Ende eine deutliche wie verdiente 0:3-Niederlage.





Die Reaktionen zur Partie:

Victor Kleinhenz (Cheftrainer Schweinfurt 05): "Glückwunsch an den Jahn zu drei verdienten Punkten. Die erste Hälfte war bei uns ähnlich wie schon zuletzt gegen Köln und Cottbus und Düsseldorf im Pokal. Eine erste Hälfte, die wir richtig gut angehen. Schade, dass ausgerechnet Toni Stahl, der bislang eine sehr gute Saison spielt, in der langen Nachspielzeit den Fehler macht. Am Ende des Tages ist es ein verdienter Erfolg für den Jahn."



Michael Wimmer (Cheftrainer SSV Jahn): "Am Ende ist es ein verdienter Sieg. Wir sind froh und glücklich über den ersten Sieg. Das tut einfach gut. Man hat schon ein wenig den Druck gespürt nach den zwei nicht so guten Heimspielen in der Vorbereitung gegen Sechzig und dann gegen Duisburg. Es war aber trotzdem nicht alles Gold was glänzt."