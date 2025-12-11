 2025-12-03T05:51:34.672Z

Turnier
– Foto: Tim Rademacher

SSV Indoor Cups 2026! SSV Kästorf lädt ein! Auslosung am Montag

Zwei Turniere zum Start ins neue Jahr - Auslosung am kommenden Montag

Der Jahresauftakt in Gifhorn verspricht echtes Hallenspektakel: Der SSV Kästorf lädt Anfang Januar zu den SSV Indoor Cups 2026 ins Sportzentrum Süd nach Gifhorn ein – und bringt dabei so viele regionale und überregionale Topteams zusammen wie selten zuvor. Insgesamt 24 Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt, darunter zwei Regionalligisten und zahlreiche ambitionierte Teams aus Landes-, Bezirks- und Kreisebene.

Turniertermine im Überblick

Edeka Wede Cup

Freitag, 02.01.2026 – ab 17:00 Uhr
Ort: Sportzentrum Süd, Gifhorn

Autohaus Kühl Cup

Samstag, 03.01.2026 – ab 14:00 Uhr
Ort: Sportzentrum Süd, Gifhorn

Autohaus Kühl Cup – Samstag (03.01.)

Teilnehmer:

  • BSC Acosta (Landesliga)

  • FSV Schöningen 08 (Regionalliga)

  • HSC Hannover (Regionalliga)

  • MTV Gamsen (Kreisliga)

  • MTV Gifhorn (Landesliga)

  • MTV Isenbüttel (Bezirksliga)

  • MTV Wolfenbüttel (Oberliga)

  • SSV Kästorf (Landesliga)

  • SV Calberlah (Kreisliga)

  • SV Gifhorn (Bezirksliga)

  • TSV Ehmen (Bezirksliga)

  • VfB Fallersleben (Landesliga)

Edeka Wede Cup – Freitag (02.01.)

Teilnehmer:

  • JFV Gifhorn (A-Jugend)

  • MTV Gamsen II (2. Kreisklasse)

  • MTV Gifhorn II (2. Kreisklasse)

  • Rot-Weiß Braunschweig (Kreisliga)

  • SC Bosphorus Gifhorn (1. Kreisklasse)

  • SSV Kästorf II (1. Kreisklasse)

  • Germania Parsau (Kreisliga)

  • SV Triangel (Kreisliga)

  • SV Osloß (1. Kreisklasse)

  • Takva Peine (Kreisliga)

  • TuS Hohne-Spechtshorn (1. Kreisklasse)

  • TSV Meine (1. Kreisklasse)

Live-Auslosung am 15.12. – öffentlich im SSV-Stübchen

Bereits am Montag, 15. Dezember 2025, steigt das erste große Highlight:
Die Gruppenauslosung für beide Turniere. Live und öffentlich im SSV-Stübchen.

Start: ca. 18:30 Uhr
Dazu gibt es:

  • Getränke

  • Vorverkauf der Tickets

  • Public Viewing der Ziehung

Die Auslosung übernehmen ein besonderes Trio:

  • Rudi Remus

  • SSV-Trainer Michele Rizzi

  • Edelfan Noah (10 Jahre)

Zusätzlich wird die Auslosung live auf Instagram & TikTok gestreamt, damit auch auswärts alle zuschauen können.

