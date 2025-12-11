SSV Indoor Cups 2026! SSV Kästorf lädt ein! Auslosung am Montag

Der Jahresauftakt in Gifhorn verspricht echtes Hallenspektakel: Der SSV Kästorf lädt Anfang Januar zu den SSV Indoor Cups 2026 ins Sportzentrum Süd nach Gifhorn ein – und bringt dabei so viele regionale und überregionale Topteams zusammen wie selten zuvor. Insgesamt 24 Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt, darunter zwei Regionalligisten und zahlreiche ambitionierte Teams aus Landes-, Bezirks- und Kreisebene.

Turniertermine im Überblick Edeka Wede Cup

Samstag, 03.01.2026 – ab 14:00 Uhr

Ort: Sportzentrum Süd, Gifhorn

Autohaus Kühl Cup – Samstag (03.01.)

Teilnehmer:

BSC Acosta (Landesliga)

FSV Schöningen 08 (Regionalliga)

HSC Hannover (Regionalliga)

MTV Gamsen (Kreisliga)

MTV Gifhorn (Landesliga)

MTV Isenbüttel (Bezirksliga)

MTV Wolfenbüttel (Oberliga)

SSV Kästorf (Landesliga)

SV Calberlah (Kreisliga)

SV Gifhorn (Bezirksliga)

TSV Ehmen (Bezirksliga)

VfB Fallersleben (Landesliga)

Edeka Wede Cup – Freitag (02.01.)

Teilnehmer:

JFV Gifhorn (A-Jugend)

MTV Gamsen II (2. Kreisklasse)

MTV Gifhorn II (2. Kreisklasse)

Rot-Weiß Braunschweig (Kreisliga)

SC Bosphorus Gifhorn (1. Kreisklasse)

SSV Kästorf II (1. Kreisklasse)

Germania Parsau (Kreisliga)

SV Triangel (Kreisliga)

SV Osloß (1. Kreisklasse)

Takva Peine (Kreisliga)

TuS Hohne-Spechtshorn (1. Kreisklasse)

TSV Meine (1. Kreisklasse)

Live-Auslosung am 15.12. – öffentlich im SSV-Stübchen

Bereits am Montag, 15. Dezember 2025, steigt das erste große Highlight:

Die Gruppenauslosung für beide Turniere. Live und öffentlich im SSV-Stübchen.

Start: ca. 18:30 Uhr

Dazu gibt es:

Getränke

Vorverkauf der Tickets

Public Viewing der Ziehung

Die Auslosung übernehmen ein besonderes Trio:

Rudi Remus

SSV-Trainer Michele Rizzi

Edelfan Noah (10 Jahre)

Zusätzlich wird die Auslosung live auf Instagram & TikTok gestreamt, damit auch auswärts alle zuschauen können.