SSV Indoor Cups 2026! SSV Kästorf lädt ein! Auslosung am Montag

Der Jahresauftakt in Gifhorn verspricht echtes Hallenspektakel: Der SSV Kästorf lädt Anfang Januar zu den SSV Indoor Cups 2026 ins Sportzentrum Süd nach Gifhorn ein – und bringt dabei so viele regionale und überregionale Topteams zusammen wie selten zuvor. Insgesamt 24 Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt, darunter zwei Regionalligisten und zahlreiche ambitionierte Teams aus Landes-, Bezirks- und Kreisebene.
Freitag, 02.01.2026 – ab 17:00 Uhr
Ort: Sportzentrum Süd, Gifhorn
Samstag, 03.01.2026 – ab 14:00 Uhr
Ort: Sportzentrum Süd, Gifhorn
Teilnehmer:
BSC Acosta (Landesliga)
FSV Schöningen 08 (Regionalliga)
HSC Hannover (Regionalliga)
MTV Gamsen (Kreisliga)
MTV Gifhorn (Landesliga)
MTV Isenbüttel (Bezirksliga)
MTV Wolfenbüttel (Oberliga)
SSV Kästorf (Landesliga)
SV Calberlah (Kreisliga)
SV Gifhorn (Bezirksliga)
TSV Ehmen (Bezirksliga)
VfB Fallersleben (Landesliga)
Teilnehmer:
JFV Gifhorn (A-Jugend)
MTV Gamsen II (2. Kreisklasse)
MTV Gifhorn II (2. Kreisklasse)
Rot-Weiß Braunschweig (Kreisliga)
SC Bosphorus Gifhorn (1. Kreisklasse)
SSV Kästorf II (1. Kreisklasse)
Germania Parsau (Kreisliga)
SV Triangel (Kreisliga)
SV Osloß (1. Kreisklasse)
Takva Peine (Kreisliga)
TuS Hohne-Spechtshorn (1. Kreisklasse)
TSV Meine (1. Kreisklasse)
Bereits am Montag, 15. Dezember 2025, steigt das erste große Highlight:
Die Gruppenauslosung für beide Turniere. Live und öffentlich im SSV-Stübchen.
Start: ca. 18:30 Uhr
Dazu gibt es:
Getränke
Vorverkauf der Tickets
Public Viewing der Ziehung
Die Auslosung übernehmen ein besonderes Trio:
Rudi Remus
SSV-Trainer Michele Rizzi
Edelfan Noah (10 Jahre)
Zusätzlich wird die Auslosung live auf Instagram & TikTok gestreamt, damit auch auswärts alle zuschauen können.