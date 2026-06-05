SSV holt Talent aus Oldenburg

Raykov machte in der vergangenen Spielzeit vor allem in der Landesliga auf sich aufmerksam. Darüber hinaus sammelte er bereits als A-Junior erste Erfahrungen im Herrenfußball der Oberliga. Mit seiner Verpflichtung bleibt der SSV Jeddeloh II seiner Linie treu, junge Spieler aus dem Nordwesten gezielt an den höherklassigen Fußball heranzuführen.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke verfolgt den Werdegang des Neuzugangs bereits seit längerer Zeit. „Wir hatten Diego schon länger im Auge. Diese Saison hat er uns mit guten Leistungen beim VfL Oldenburg überzeugt. Wir sind gespannt, ob er den Sprung in die Regionalliga schaffen kann und trauen es ihm zu“, erklärt Blancke.