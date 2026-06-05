Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SSV holt Talent aus Oldenburg
Der Regionalligist verstärkt sich mit einem jungen Angreifer aus Oldenburg. Diego Raykov soll am Küstenkanal den nächsten Schritt seiner Laufbahn gehen.
Der SSV Jeddeloh II treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Diego Raykov einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom VfL Oldenburg an den Küstenkanal und gilt als eines der vielversprechenden Talente der Region.
Raykov machte in der vergangenen Spielzeit vor allem in der Landesliga auf sich aufmerksam. Darüber hinaus sammelte er bereits als A-Junior erste Erfahrungen im Herrenfußball der Oberliga. Mit seiner Verpflichtung bleibt der SSV Jeddeloh II seiner Linie treu, junge Spieler aus dem Nordwesten gezielt an den höherklassigen Fußball heranzuführen.
Sportlicher Leiter Olaf Blancke verfolgt den Werdegang des Neuzugangs bereits seit längerer Zeit. „Wir hatten Diego schon länger im Auge. Diese Saison hat er uns mit guten Leistungen beim VfL Oldenburg überzeugt. Wir sind gespannt, ob er den Sprung in die Regionalliga schaffen kann und trauen es ihm zu“, erklärt Blancke.
Auch Raykov selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich kann es kaum erwarten, Teil dieser Mannschaft zu werden. Das familiäre Umfeld, der starke Teamgeist und die positiven Gespräche haben mich von Anfang an überzeugt. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, auf dem Platz alles zu geben und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein“, sagt der Offensivspieler.
Mit dem Transfer erhält der Kader des SSV Jeddeloh II eine weitere junge Alternative für die Offensive. Der Verein hofft nun, dass Raykov sein Potenzial auch auf Regionalliga-Niveau bestätigen kann.