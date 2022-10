SSV Höchstädt - TSV Unterringingen 10:0 (6:0)

Zwar ging Tabellenführer Höchstädt als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenvorletzten aus Unterringingen, mit einem solch klaren Erfolg war aber im Vorfeld nicht zu rechnen. Die spielerisch gut aufgelegten Gastgeber stürzten die Gästeabwehr von Beginn an von einer Verlegenheit in die Nächste. Lohn war das frühe 1:0 durch den Ex-Unterringinger Mark-Andre Wimmer (3. Minute). Als Thomas Junginger nach einem schnell ausgeführten Freistoß auf 2:0 erhöhte (12.) war die Partie bereits entschieden. Erneut Mark-Andre Wimmer per traumhafter Volley-Direktabnahme (3:0, 24.), Patrick Wanek zunächst per Kopf (4:0, 29.), dann per an Ihm selbst verwirktem Elfmeter (5:0, 34.) und schließlich Kapitän Sebastian Wanek nach tollem Spielzug (42.) erhöhten bis zur Pause auf 6:0.