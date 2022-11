SSV Höchstädt - FC Donauried (3:0)

Deutlich knapper als es das Endergebnis suggeriert war das Derby in Höchstädt. Dabei begann die Partie super für den Tabellenführer, als Mark-Andre Wimmer eine Flanke von Patrick Wanek platziert zum 1:0 einköpfte (5. Minute). Auf der Gegenseite setzte Tobias Kapfer einen Distanzschuss neben das Heimtor. Thomas Junginger scheiterte für die SSV aus Kurzdistanz an Gästekeeper Manuel Schmidt, ehe auch Wimmer am Donaurieder Keeper scheiterte. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung für die SSV in die Kabinen. Nach Wiederbeginn zunächst die stärkste Höchstädter Phase, als man die Gäste hinten einschnürte und auf das 2:0 drängte. Lohn nach einigen vergebenen Gelegenheiten war das 2:0 durch Pawel Moltschanow (56. Minute). In der Folge drängten die Gäste mit Macht auf das Anschlusstor und bestimmten die Partie, die Rothosen kamen kaum mehr aus der eigenen Hälfte. Der überragende Marco Kommer im Höchstädter Tor verhinderte mit Glanzparaden gegen Martin Draws, Armin Mengele und Matthias Draws mehrfach sehenswert ein Gegentor und hielt seinem Team den Vorsprung fest. Kurz vor Schluss bediente Patrick Wanek Thomas Junginger mustergültig und so hieß es schlussendlich in einem gutklassigen Kreisklassenmatch deutlich zu hoch 3:0.