SSV Heimerzheim 1:5 SV Wormersdorf

Am heutigen Sonntag spielte der SSV Heimerzheim gegen den SV Wormersdorf in Halbzeit Eins zunächst auf Augenhöhe, musste sich nach 90 Minuten aber deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

Das Spiel war über weite Strecken zweikampfbetont und brachte auf beiden Seiten wenig Chancen mit sich, auch weil der SSV in der ersten Hälfte eine stabile Defensivleistung brachte.

Nach der ersten Wormersdorfer Topchance ans Außennetz, kam Heimerzheim besser ins Rollen, indem Sascha Hranytskyi über rechts in die Tiefe geschickt wurde. Die direkte Flanke fand Lucas Wölk jedoch nicht in der Mitte, weil der Wormersdorfer Schlussmann noch die Finger an den Ball bekam.

Nach etwa 40 Minuten spielte Ben Prell Mohamed Bohid im Zentrum frei. Dieser schlug den Ball diagonal auf Lucas Wölk, welcher mit einem Haken in die Mitte zog und mit rechts aber zu mittig abschloss, sodass es beim 0:0-Pausenstand blieb.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der letztjährigen Absteiger aber seine Klasse und brachte eine Flanke von der linken Seite an den zweiten Pfosten. Dort stieg ein Wormersdorfer alleine hoch und konnte unbedrängt zum 0:1 einköpfen.

Nur wenig später musste der SSV nicht nur den verletzungsbedingten Ausfall von Constantin Prell verkraften, sondern schluckte zudem das 0:2 aus der Distanz.