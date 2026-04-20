SSV Hattenheim eilt Relegations-Hattrick entgegen

Der eigene Dreier in Johannisberg und das 1:3 des jetzt spielfreien Konkurrenten SV Neuhof beim TSV Bleidenstadt II stempelt die Hattenheimer zum Gewinner des Spieltags. Gegen die SG Orlen II (So., 15 Uhr) könnte der SSV mit einem Sieg Relegationsrang zwei festigen, auf dem er 2024 und 2025 abschloss. Um in der Relegation am SV Presberg und am FC Kiedrich zu scheitern. Nun bahnt sich der Relegations-Hattrick an. Es wäre die dritte Chance, endlich in die Kreisoberliga einzuziehen. „Wenn alle fit sind, haben wir die Qualität, unter den top drei der Liga zu sein“, hält Dennis Merten den Ball in puncto Platz zwei und Aufstieg aber noch flach.

"Mit den zwei schnellen Toren hat Hattenheim unseren Matchplan komplett durchkreuzt, da sind wir dann hinterhergelaufen. Nach dem 1:3 hatten wir vom Kopf und von den Beinen nichts mehr entgegenzusetzen. Es war ein verdienter Sieg, wir halten den Fokus weiter hoch RIchtung Aufstieg", analysierte Johannisbergs Spielertrainer Max Merken. Der Tabellenführer hat nach dem Sieg noch acht Punkte Vorsprung auf Hattenheim, aber noch ein durchaus anspruchsvolles Restprogramm mit Partien gegen Teams von oben und unten.