 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

SSV Hattenheim eilt Relegations-Hattrick entgegen

Imponierendes 3:1 im A-Liga-Knüller bei Spitzenreiter SV Johannisberg und Neuhof-Ausrutscher festigen Platz zwei

von Stephan Neumann · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser
Der SSV Hattenheim siegte beim SV Johannisberg mit 3:1.
Der SSV Hattenheim siegte beim SV Johannisberg mit 3:1. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

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KLA Rheingau-Taunus
TuS Kemel
Presberg
SG Walluf II
Hattenheim

Rheingau-Taunus. Im A-Liga-Knüller zwischen Tabellenführer SV Johannisberg und Verfolger SSV Hattenheim hieß es 3:1 (2:1) für die Gäste, die durch Sebastian Bergmann (Kopfball), Oliver Höng und Tobias Hofmann trafen. SV-Torjäger Bene Franz, den die Gäste ansonsten mit vereinten Kräften nicht zur Geltung kommen ließen, hatte für die Heimelf auf 1:2 gestellt, die durch Sven Mengel vor der Pause den Innenpfosten traf und im zweiten Abschnitt beim Stand von 1:3 den Querbalken anvisierte.

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Doch für Hattenheims Dennis Merten gab es am verdienten Sieg nichts zu deuteln. Er attestierte der SSV-Formation in Summe „ein sehr gutes Spiel“, führt die derzeitige Stärke auch auf die Rückkehrer nach Verletzungen zurück. So kommt Bastian Herke immer besser in Fahrt. Yannis Schieferstein und Daniel Paisler, in Johannisberg nicht dabei, stehen ansonsten auch wieder zur Verfügung. Die Kader-Breite könnte im Meisterschaftsfinish zum Plus werden für das Team um Trainer Patrik Simon und den spielenden Co-Trainer Arvin Hatamian, der bei der SSV-Zweiten Regie führt. Für die kommende Runde schaue man nach einem zusätzlichen spielenden Co-Trainer für die Hattenheimer Erste, erläutert Dennis Merten, der im Hintergrund in der sportlichen Leitung viele Fäden zieht. Davon abgesehen ist klar, dass Patrik Simon und Arvin Hatamian 2026/27 an Bord bleiben.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
1
3

Der eigene Dreier in Johannisberg und das 1:3 des jetzt spielfreien Konkurrenten SV Neuhof beim TSV Bleidenstadt II stempelt die Hattenheimer zum Gewinner des Spieltags. Gegen die SG Orlen II (So., 15 Uhr) könnte der SSV mit einem Sieg Relegationsrang zwei festigen, auf dem er 2024 und 2025 abschloss. Um in der Relegation am SV Presberg und am FC Kiedrich zu scheitern. Nun bahnt sich der Relegations-Hattrick an. Es wäre die dritte Chance, endlich in die Kreisoberliga einzuziehen. „Wenn alle fit sind, haben wir die Qualität, unter den top drei der Liga zu sein“, hält Dennis Merten den Ball in puncto Platz zwei und Aufstieg aber noch flach.

"Mit den zwei schnellen Toren hat Hattenheim unseren Matchplan komplett durchkreuzt, da sind wir dann hinterhergelaufen. Nach dem 1:3 hatten wir vom Kopf und von den Beinen nichts mehr entgegenzusetzen. Es war ein verdienter Sieg, wir halten den Fokus weiter hoch RIchtung Aufstieg", analysierte Johannisbergs Spielertrainer Max Merken. Der Tabellenführer hat nach dem Sieg noch acht Punkte Vorsprung auf Hattenheim, aber noch ein durchaus anspruchsvolles Restprogramm mit Partien gegen Teams von oben und unten.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
5
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
1
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
3
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
9
0
Abpfiff