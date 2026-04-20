SSV Hattenheim eilt Relegations-Hattrick entgegen

Rheingau-Taunus. Im A-Liga-Knüller zwischen Tabellenführer SV Johannisberg und Verfolger SSV Hattenheim hieß es 3:1 (2:1) für die Gäste, die durch Sebastian Bergmann (Kopfball), Oliver Höng und Tobias Hofmann trafen. SV-Torjäger Bene Franz, den die Gäste ansonsten mit vereinten Kräften nicht zur Geltung kommen ließen, hatte für die Heimelf auf 1:2 gestellt, die durch Sven Mengel vor der Pause den Innenpfosten traf und im zweiten Abschnitt beim Stand von 1:3 den Querbalken anvisierte.
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Doch für Hattenheims Dennis Merten gab es am verdienten Sieg nichts zu deuteln. Er attestierte der SSV-Formation in Summe „ein sehr gutes Spiel“, führt die derzeitige Stärke auch auf die Rückkehrer nach Verletzungen zurück. So kommt Bastian Herke immer besser in Fahrt. Yannis Schieferstein und Daniel Paisler, in Johannisberg nicht dabei, stehen ansonsten auch wieder zur Verfügung. Die Kader-Breite könnte im Meisterschaftsfinish zum Plus werden für das Team um Trainer Patrik Simon und den spielenden Co-Trainer Arvin Hatamian, der bei der SSV-Zweiten Regie führt. Für die kommende Runde schaue man nach einem zusätzlichen spielenden Co-Trainer für die Hattenheimer Erste, erläutert Dennis Merten, der im Hintergrund in der sportlichen Leitung viele Fäden zieht. Davon abgesehen ist klar, dass Patrik Simon und Arvin Hatamian 2026/27 an Bord bleiben.
Der eigene Dreier in Johannisberg und das 1:3 des jetzt spielfreien Konkurrenten SV Neuhof beim TSV Bleidenstadt II stempelt die Hattenheimer zum Gewinner des Spieltags. Gegen die SG Orlen II (So., 15 Uhr) könnte der SSV mit einem Sieg Relegationsrang zwei festigen, auf dem er 2024 und 2025 abschloss. Um in der Relegation am SV Presberg und am FC Kiedrich zu scheitern. Nun bahnt sich der Relegations-Hattrick an. Es wäre die dritte Chance, endlich in die Kreisoberliga einzuziehen. „Wenn alle fit sind, haben wir die Qualität, unter den top drei der Liga zu sein“, hält Dennis Merten den Ball in puncto Platz zwei und Aufstieg aber noch flach.
"Mit den zwei schnellen Toren hat Hattenheim unseren Matchplan komplett durchkreuzt, da sind wir dann hinterhergelaufen. Nach dem 1:3 hatten wir vom Kopf und von den Beinen nichts mehr entgegenzusetzen. Es war ein verdienter Sieg, wir halten den Fokus weiter hoch RIchtung Aufstieg", analysierte Johannisbergs Spielertrainer Max Merken. Der Tabellenführer hat nach dem Sieg noch acht Punkte Vorsprung auf Hattenheim, aber noch ein durchaus anspruchsvolles Restprogramm mit Partien gegen Teams von oben und unten.
Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: