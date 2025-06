SSV Hattenheim: "Alle guten Dinge sind drei"

Rheingau-Taunus. Auch nach dem erneuten verpassten Aufstieg gibt sich der SSV Hattenheim weiterhin kämpferisch. Nach einer überzeugenden Saisonleistung scheiterte die Mannschaft von Patrik Simon erneut in der Relegation, den Kopf stecken die Hartplatzkicker aber dennoch nicht in die Asche. Wie bereits im Vorjahr reichte eine gute Vorstellung nicht aus, um sich am Ende durchzusetzen. Nach dem 1:1 im Hinspiel, unterlag der SSV auf heimischen Ascheplatz gegen den FC Kiedrich mit 1:2. Im Vorjahr hatten die Hattenheimer den Aufstieg trotz eines 3:0-Hinspielsiegs verpasst, als der SSV gegen den SV Presberg dramatisch im Elfmeterschießen verlor.