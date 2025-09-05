SSV Haigerseelbach: Noch bleiben alle entspannt

Haiger. In der Fußball-B-Liga Dillenburg liegen keine ganz einfachen Wochen hinter dem SSV Haigerseelbach. Die Mannschaft steckt nach fünf Spielen noch ohne Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz fest und bildet zusammen mit dem FC Flammersbach ein noch glückloses Duo. Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf dem heimischen Kunstrasen mit dem Tabellensechsten SSV Langenaubach die nächste schwere Aufgabe.