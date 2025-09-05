 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Deniz Simon, Trainer des Haigerseelbach, lässt sich vom schlechten Saisonstart nicht irre machen. Archivfoto: SSV Haigerseelbach © SSV Haigerseelbach
Deniz Simon, Trainer des Haigerseelbach, lässt sich vom schlechten Saisonstart nicht irre machen. Archivfoto: SSV Haigerseelbach © SSV Haigerseelbach

SSV Haigerseelbach: Noch bleiben alle entspannt

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Der Fußball-B-Ligist ist mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet, außerdem ist im Kreispokal schon Schluss. Trainer Deniz Bräuer blickt auf die Situation +++

Verlinkte Inhalte

KLB Dillenburg
Langenaubach
Haigerseelb.

Haiger. In der Fußball-B-Liga Dillenburg liegen keine ganz einfachen Wochen hinter dem SSV Haigerseelbach. Die Mannschaft steckt nach fünf Spielen noch ohne Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz fest und bildet zusammen mit dem FC Flammersbach ein noch glückloses Duo. Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf dem heimischen Kunstrasen mit dem Tabellensechsten SSV Langenaubach die nächste schwere Aufgabe.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 05.9.2025, 18:50 Uhr
RedaktionAutor