SSV Haigerseelbach: Noch bleiben alle entspannt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haiger. In der Fußball-B-Liga Dillenburg liegen keine ganz einfachen Wochen hinter dem SSV Haigerseelbach. Die Mannschaft steckt nach fünf Spielen noch ohne Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz fest und bildet zusammen mit dem FC Flammersbach ein noch glückloses Duo. Am Sonntag (15 Uhr) wartet auf dem heimischen Kunstrasen mit dem Tabellensechsten SSV Langenaubach die nächste schwere Aufgabe.