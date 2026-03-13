SSV Haigerseelbach: Gegen Fellerdilln/N. müssen Punkte her

Robin Dietrich Tanasic (r.), hier attackiert vom Langenaubach Marko Alexander Baier, und der SSV Haigerseelbach wollen am Sonntag ihre Chance nutzen. © Lorenz Pietzsch

Haiger. Der SSV Haigerseelbach steckt in der Fußball-B-Liga Dillenburg tief im Abstiegskampf. Die Rückkehr aus der Winterpause verlief für das Team von Trainer Deniz Bräuer alles andere als nach Plan: Nach einer 1:2-Niederlage im wichtigen Kellerduell gegen den FC Flammersbach setzte es zuletzt eine deutliche 1:10-Pleite beim SV Oberscheld. In der Tabelle ist der Neunte der Saison 2024/2025 auf den letzten Rang abgerutscht – punktgleich mit Flammersbach und drei Zähler hinter dem kommenden Gegner SG Fellerdilln/Niederroßbach II. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es auf dem Haigerseelbacher Kunstrasen somit zu einem echten Abstiegsduell.