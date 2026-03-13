 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

SSV Haigerseelbach: Gegen Fellerdilln/N. müssen Punkte her

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga ist der SSV Haigerseelbach auf dem letzten Platz angekommen. Gegen Fellerdilln/N. II besteht trotzdem die Chance, nach Punkten mit den Gästen gleichzuziehen +++

von Redaktion · Heute, 17:24 Uhr · 0 Leser
Robin Dietrich Tanasic (r.), hier attackiert vom Langenaubach Marko Alexander Baier, und der SSV Haigerseelbach wollen am Sonntag ihre Chance nutzen. © Lorenz Pietzsch
Robin Dietrich Tanasic (r.), hier attackiert vom Langenaubach Marko Alexander Baier, und der SSV Haigerseelbach wollen am Sonntag ihre Chance nutzen. © Lorenz Pietzsch

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KLB Dillenburg
Haigerseelb.
SG Fellerdilln/Niederroßbach II

Haiger. Der SSV Haigerseelbach steckt in der Fußball-B-Liga Dillenburg tief im Abstiegskampf. Die Rückkehr aus der Winterpause verlief für das Team von Trainer Deniz Bräuer alles andere als nach Plan: Nach einer 1:2-Niederlage im wichtigen Kellerduell gegen den FC Flammersbach setzte es zuletzt eine deutliche 1:10-Pleite beim SV Oberscheld. In der Tabelle ist der Neunte der Saison 2024/2025 auf den letzten Rang abgerutscht – punktgleich mit Flammersbach und drei Zähler hinter dem kommenden Gegner SG Fellerdilln/Niederroßbach II. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es auf dem Haigerseelbacher Kunstrasen somit zu einem echten Abstiegsduell.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.